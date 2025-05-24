до Міжнародного повнометражного конкурсу увійшли 8 фільмів

Втретє фестиваль глядацького кіно «Миколайчук OPEN» проведе міжнародний повнометражний конкурс. Цьогоріч до нього увійшло 8 фільмів, які обʼєднані темою фестивалю – «Людина в центрі історії». Серед фільмів, які змагатимуться за головний приз, хіти з «Берлінале», «Роттердаму», «Локарно», Sundance та претендент на «Оскар» від Чехії. Переможця визначить глядацьке голосування, а сам фільм-лауреат отримає 1500 доларів та статуетку – Залізного Миколайчука.

Зокрема, до Міжнародного повнометражного конкурсу увійшли такі фільми:

«Гаряче молоко» / Hot Milk (Велика Британія, Греція, Австралія), реж. Ребекка Ленкевич – режисерський дебют сценаристки та драматургині («Ада») зі зіркою серіалу «Сексуальна просвіта» Еммою Маккі у ролі вічної студентки. Картина розповідає про доньку, яка присвятила себе догляду за матірʼю на кріслі колісному. Також у фільмі зіграли Фіона Шоу («Андор») та Вікі Кріпс («Корсет»), а світова премʼєра відбулась в основному конкурсі «Берлінале».

«Дівчата у підвішеному стані» / Girls on Wire (Китай), реж. Вівіан Цюй – ще одна премʼєра з цьогорічного конкурсу «Берлінале» розповідає про двох зведених сестер, які багато років не спілкувалися між собою. Їх знову зводить смертельна небезпека, яка загрожує одній з дівчат.

«Кімната Мар'яни» / Mariana's Room (Франція, Ізраїль, Угорщина, Бельгія), реж. Еммануель Фінкель – події стрічки розгортаються у Чернівцях під час Другої Світової війни. У центрі сюжету – єврейський хлопчик Г’юґо, який переховується у борделі, та жінки, які прихистили його. Головну роль виконала зірка французького кіно Мелані Тьєррі («Теорема Зеро»), яка заради ролі вчила українську. Також важливу роль у стрічці зіграла українка Олена Хохлаткіна («Памфір»).

«Поховай нас у самотній пустелі» / Bury Us in a Lone Desert (В’єтнам), реж. Нгуєн Ле Хоанг Пхук – фільм з міжнародного кінофестивалю у Роттердамі поєднує незвичну форму (кадрування у формі кола) і ще незвичнішу історію про грабіжника та чоловіка, який не може відпустити смерть своєї дружини, тому живе з її лялькою.

«Хвилі» / Waves (Чехія, Словаччина), реж. Їржі Мадл – другий за зборами найкасовіший чеський фільм усіх часів та чеський кандидат на премію «Оскар». Історична драма з елементами трилеру розповідає про роботу радіостанції, яка була справжнім кошмаром для комуністичної влади Чехословаччини та події Празької весни, коли радянські війська вторглися у країну. Показ відбудеться за підтримки Чеського Центру у Києві.

«Хороша сестра» / Good Sister (Німеччина, Іспанія), реж. Сара Міро Фішер – стрічка з секції «Панорама» Берлінського кінофестивалю про Роуз та її старшого брата Сема, з яким у них дуже близькі стосунки. Коли Сема звинувачують у зґвалтуванні, Роуз просять свідчити проти нього в рамках розслідування. Драма морального неспокою, яка сміливо говорить про культуру скасування та насилля.

«Червоний шлях» / Red Path (Туніс, Франція, Бельгія, Польща, Саудівська Аравія, Катар), реж. Лотфі Ашур – напружена драма з кінофестивалю в Локарно слідкує за молодим пастухом Ахрафа та його здатністю подолати травматичний досвід – насильницьку смерть двоюрідного брата.

—Luz (Китай, Гонконг), реж. Флора Лау – нова робота з номінанткою на «Оскар» Ізабель Юппер («Вона») у головній ролі показує як стикаються два різні світи в одній VR грі: доньки, яка переживає за хвору матір та батька, який намагається налагодити зв’язок зі своєю донькою.

«Щороку ми розглядаємо сотні фільмів, щоб відібрати найкращі, на нашу думку, для участі в міжнародному конкурсі. Цьогоріч це фільми з Європи та Азії, зняті жінками (чотири фільми) та чоловіками (теж чотири фільми). Всі фільми мають одну спільну рису. Вони резонують нашій темі, – “Людина в центрі історії”, – і їх герої та героїні або протистоять історичних подіям, що здаються нездоланними, або самі формують сюжет, за яким хочуть жити. У конкурсі немає українських фільмів, але ми знайшли абсолютно неочікувану французьку історію про Чернівці, де майже 100% часу лунає українська – нею говорить навіть французька зірка», — зазначив програмний директор фестивалю Алекс Малишенко.

Раніше фестиваль «Миколайчук OPEN» оголосив перші міжнародні та українські стрічки з програми четвертої едиції. У межах національного короткометражного конкурсу покажуть 23 українські фільми, а у день народження Івана Миколайчука глядачі і глядачки зможуть подивитися відсканований та раніше недоступний фільм «І в звуках памʼять відгукнеться…» про Миколу Лисенка з Ольгою Сумською у ролі його коханої.

Фестиваль глядацького кіно «Миколайчук OPEN» відбудеться з 14 до 21 червня у Чернівцях за підтримки Чернівецької міської ради та Культурно-мистецького центру імені Івана Миколайчука.