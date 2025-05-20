На «Миколайчук OPEN» покажуть фільм із ветераном Олександром Тереном
Виконавчою продюсеркою фільму «Перший ряд» стала голлівудська акторка Сара Джессіка Паркер
На фестивалі «Миколайчук OPEN» 14 червня відбудеться національна премʼєра фільму про українських артистів балету в еміграції «Перший ряд» (Front Row). У фільмі знявся ветеран Олександр («Терен») Будько, а виконавчою продюсеркою стала відома голлівудська акторка Сара Джессіка Паркер.
Фільм розповідає про групу українських танцюристів в еміграції, які формують нову балетну трупу United Ukrainian Ballet. Один із провідних артистів балету Олексій у Вашингтоні знайомиться з Олександром («Тереном») Будьком – військовим, який втратив обидві ноги в бою на російсько-українському кордоні. Між ними виникає дружба, і Олександр приєднується до балетної трупи. Він бере участь у своїй першій хореографічній постановці на сцені в Каліфорнії (США).
Олександр Терен особисто представить фільм на «Миколайчук OPEN» у Чернівцях.
«Дуже важливо показати цю стрічку і в Україні, зокрема, тому що це фільм про українців за кордоном, які, перебуваючи там, все ж таки намагаються і роблять для країни чимало. Це люди, які збирають гроші й підтримують своїх близьких, друзів, які перебувають на війні. Та прославляють Україну з правильної сторони, а саме зі сторони культури, що теж важливо», – зазначив Олександр Терен.
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Над фільмом працювала режисерка-документалістка з Амстердама Міріам Гуттман. Світова премʼєра фільму «Перший ряд» відбулася на одному з найбільших фестивалів документального кіно США Doc NYC. Сара Джессіка Паркер також відвідала світову премʼєру в Нью-Йорку.
Потрапити на показ фільму та обговорення з Олександром Тереном, а також переглянути інші стрічки фестивалю можна за абонементами чи квитками. Глядацькі абонементи на фестиваль вже у продажу.
Фестиваль глядацького кіно «Миколайчук OPEN» відбудеться з 14 до 21 червня у Чернівцях.