У стрічці знявся український ветеран Олександр Олександр («Терен») Будько

На фестивалі «Миколайчук OPEN» 14 червня відбудеться національна премʼєра фільму про українських артистів балету в еміграції «Перший ряд» (Front Row). У фільмі знявся ветеран Олександр («Терен») Будько, а виконавчою продюсеркою стала відома голлівудська акторка Сара Джессіка Паркер.

Фільм розповідає про групу українських танцюристів в еміграції, які формують нову балетну трупу United Ukrainian Ballet. Один із провідних артистів балету Олексій у Вашингтоні знайомиться з Олександром («Тереном») Будьком – військовим, який втратив обидві ноги в бою на російсько-українському кордоні. Між ними виникає дружба, і Олександр приєднується до балетної трупи. Він бере участь у своїй першій хореографічній постановці на сцені в Каліфорнії (США).

Олександр Терен особисто представить фільм на «Миколайчук OPEN» у Чернівцях.

«Дуже важливо показати цю стрічку і в Україні, зокрема, тому що це фільм про українців за кордоном, які, перебуваючи там, все ж таки намагаються і роблять для країни чимало. Це люди, які збирають гроші й підтримують своїх близьких, друзів, які перебувають на війні. Та прославляють Україну з правильної сторони, а саме зі сторони культури, що теж важливо», – зазначив Олександр Терен.

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Над фільмом працювала режисерка-документалістка з Амстердама Міріам Гуттман. Світова премʼєра фільму «Перший ряд» відбулася на одному з найбільших фестивалів документального кіно США Doc NYC. Сара Джессіка Паркер також відвідала світову премʼєру в Нью-Йорку.

Потрапити на показ фільму та обговорення з Олександром Тереном, а також переглянути інші стрічки фестивалю можна за абонементами чи квитками. Глядацькі абонементи на фестиваль вже у продажу.

Фестиваль глядацького кіно «Миколайчук OPEN» відбудеться з 14 до 21 червня у Чернівцях.