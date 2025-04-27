Фільм «Додаткові сцени» візьме участь у конкурсі

Кінофестиваль «Миколайчук OPEN» оголосив національний короткометражний конкурс. У конкурсі та поза ним покажуть 32 фільми, 22 з них є українськими прем'єрами.

На фестивалі глядацького кіно Миколайчук національний короткометражний конкурс пройде втретє. До нього увійшли українські фільми різних жанрів: наукова фантастика, вестерн, драми, комедії та експериментальні роботи, які створили українські режисери та режисерки за 2024-2025 роки.

Серед робіт — нові погляди на війну, де зіграли актори-військові Павло Алдошин та Дмитро Лінартович та різножанрові картини за участі Дарʼї Творонович, Олександра Яцентюка, Максима Самчика, Дарʼї Легейди-Сови, Владислава Балюка, Аліни Чебан, Дарії Плахтій та

Поза конкурсом покажуть короткометражні роботи як дебютантів, так і досвідчених режисерів, серед яких Сергій Альошечкін, відомий глядачам фестивалю минулорічним гітом «Морена». Та фільм 2020 року «Злочин актриси Мариськіної», який тільки набуває актуальності на тлі скандалів, що сколихнули український театр декілька тижнів тому.



«Для нас національний конкурс фестивалю — це завжди зріз тих тем, які тут і зараз цікавлять українських авторів та авторок. Цьогоріч це понад 30 історій, які охоплюють максимальний спектр емоцій. Вони різножанрові та дуже різні: тривають дослідження особистих кордонів, свого зв’язку з рідними містами й, звісно ж, продовжують розвиватися сюжети, які стосуються війни та військових.», — розповів програмний директор фестивалю Алекс Малишенко.

Фільм-переможець визначить глядацьке голосування. Він отримає приз у розмірі 1 тис. доларів США, який надасть партнер фестивалю AMO Pictures. Також продакшн надасть додатковий приз в еквіваленті 500 доларів США стрічці на власний вибір.

До короткометражного національного конкурсу «Миколайчук OPEN2 увійшли:

«Гуси кохання», реж. Артем Тумарченко (Україна, 25ʼ, 2024);

The writer’s horror, реж. Сергій Пудіч (Таїланд, 10ʼ, 2025);

«Дріфт», реж. Анна Павлова-Гаршина (Україна, 7ʼ, 2025);

«Додаткові сцени», реж. Ярема Малащук та Роман Хімей (Україна, 16ʼ, 2024);

«День народження», реж. Наталія Бек-Гергард (Україна, Канада, 4ʼ, 2024);

«Історія», реж. Вадим Мочалов (Україна, 29ʼ, 2025);

«Історія біля багаття», реж. Олег Карпенко (Україна, Німеччина, 19ʼ, 2024);

«Кубки золотої липи», реж. Марко Подолян (Україна, 20ʼ, 2024);

«Коли піде дощ», реж. Катерина Татарчук (Україна, 14ʼ, 2024);

«Київ – Берлін, через Варшаву, Модлін», реж. Дмитро Марʼянич (Україна, 19ʼ, 2024);

«Комендантська година», реж. Єлизавета Топтигіна (Україна, 22ʼ, 2025);

«M+Л», реж. Яна Петрикова (Україна, 18ʼ, 2025);

«Народження», реж. Юлія Сухоставська (Україна, 30ʼ, 2024);

«Навчи нас літати», реж. Лілія Сивицька (Україна, 21ʼ, 2025);

«Образа», реж. Гліб Осатинський (США, Литва, Україна, 30ʼ, 2025);

«Останній (крайній) дубль», реж. Олег Кібальник (Україна, 22ʼ, 2024);

«Передай промінь добра», реж. Артем Бемба (Україна, 8ʼ, 2024);

«Та, що зігріє тебе», реж. Владислав Орєхов (Україна, 18ʼ, 2025);

«Територія дитинства», реж. Марина Шкрабалюк (Україна, 23ʼ, 2024);

«Уроки водіння», реж. Анастасія Груба (Україна, 18ʼ, 2024);

«Чорничне літо», реж. Маша Кондакова (Франція, Україна, 18ʼ, 2024);

«Якби ми помирилися», реж. Святослав Квітка (Україна, 15ʼ, 2024);

«Я повернусь, моя люба», реж. Микола Караман (Україна, 4ʼ, 2025).

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Також відбудеться показ низки українських коротких метрів поза конкурсним змаганням:

«Дядя Толя», реж. Богдан Адаменко (Україна, 18ʼ, 2023);

«Злочин актриси Мариськіної», реж. Дарина Долеско (Україна, 18ʼ, 2020);

«Зробіть мене зручним», реж. Євген Шемет (Україна; 15ʼ, 2024);

«Ідеальний друг», реж. Сергій Альошечкін (Україна, 18ʼ, 2025);

«Маєток», реж. Євген Слупчук (Україна, 9ʼ, 2025);

«Межа», реж. Анастасія Тимусь (Україна, 10’, 2025);

«Премія Орвіна», реж. Максим Марченко (Україна, 40’, 2025);

«Прощання», реж. Дарʼя Голоско (Україна, 17’, 2025);

«PATRES», реж. Катерина Ягодка (Україна, 10’, 2024).



Фестиваль «Миколайчук OPEN» відбудеться з 14 до 21 червня в місті Чернівці. Глядацькі абонементи вже у продажу.

Раніше фестиваль Миколайчук OPEN оголосив перший фільм з програми четвертої едиції. Цьогоріч українські глядачі зможуть побачити роботу Івана Миколайчука, що з 1986 року існувала лише на плівці та була недоступна для перегляду. Це біографічна драма «І в звуках памʼять відгукнеться…» Тимофія Левчука (1986), яку відсканували спеціально для фестивалю. Також на Миколайчук OPEN відбудеться пітчинг короткометражних проєктів спільно з AMO Pictures. Подати заявку можливо до 16 травня за посиланням.