«І в звуках памʼять відгукнеться…» була недоступна для перегляду

Міжнародний фестиваль глядацького кіно Миколайчук OPEN продовжує повертати спадщину Івана Миколайчука сучасному глядачеві. Торік фестиваль відсканував з плівки фільм «Іду до тебе» (1971) спільно з «Довженко-Центром». Цьогоріч українські глядачі зможуть побачити ще одну роботу Івана Миколайчука, що з 1986 року існувала лише на плівці та була недоступна для перегляду. Це біографічна драма «І в звуках памʼять відгукнеться…» Тимофія Левчука (1986), яку відсканували спеціально для фестивалю зусиллями Миколайчук OPEN, Довженко-Центру та культурно-мистецького центру імені Івана Миколайчука. Премʼєра стрічки відбудеться 15 червня, у день народження Івана Миколайчука, який виступив сценаристом фільму.

«”І в звуках пам’ять відгукнеться…” ‒ один з тих фільмів за участі Івана Миколайчука, про який майже немає інформації у відкритому доступі, і який по суті ніхто не бачив. Усе тому, що він існував лише на плівці, а відтак подивитися його було дуже непросто. Це несправедливо, адже стрічка варто того. Плюс її створила команда суперзірок: сценарій написали Іван Миколайчук та літератор-шістдесятник Іван Драч, у режисерському кріслі ‒ Тимофій Левчук, який зняв байопіки про Івана Франка та родину Коцюбинських, у ролях ‒ зіркова Ольга Сумська та Федір Стригун, який знімався у семи фільмах за участі Миколайчука. Ми дуже хотіли, щоб про це кіно нарешті почали говорити», ‒ коментує вибір фільму програмний директор Миколайчук OPEN Алекс Малишенко.



Кохання молодого Лисенка, Настю, зіграла українська акторка Ольга Сумська. На той момент їй було 18 років. Ольга Сумська також стала музою Миколайчук OPEN.

Стрічка слідкує за життям Лисенка з початку карʼєри до кінця життя. Український композитор вирушає на прогулянку Києвом. Дорогою пам'ять повертає його в минуле: спочатку в дитинство, у село Гриньки, Київська губернія (нині Полтавська область); у травень 1861 року, коли він був на похороні Тараса Шевченка; до поїздки до Лейпцига; до часів роботи над оперою «Тарас Бульба»; до образів Ольги О'Коннор та Ольги Липської, які обдарували його любов'ю, щастям і натхненням.



Завдяки стрічці «І в звуках памʼять відгукнеться…» народилася тема цьогорічної едиції фестивалю. Миколайчук OPEN пройде під гаслом «Людина в центрі історії» у новій айдентиці.