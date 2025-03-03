У Лос-Анджелесі відбулась церемонія вручення премії «Оскар». Найкращим фільмом стала «Анора» Фільм про війну в Україні «Порцелянова війна» режисерів Брендана Белломо та Слави Леонтьєва представляв Україну на цій нагороді, проте він залишився без «Оскара». А найбільше нагород у «Анори». Картина перемогла у п’яти з шести можливих номінацій. «Оскар» став провалом для «Емілії Перес», яка мала 13 номінацій, проте перемогла лише у двох.

Як завжди, на церемонії вручення премії «Оскар» не обійшлось без жартів на актуальні теми. Один з них розіграли актор Адам Сендлер та ведучий церемонії, Сендлер прийшов у шортах та худі. Тепер у мережі тривають суперечки щодо того, кого спародіював актор. Звичайно, однією з версій є візит Володимира Зеленського до Білого дому, коли його запитали, чому він не обрав офіційний костюм для цієї зустрічі. Імовірною версією, утім, є пародія на сенатора-демократа Джона Феттерамана, який прийшов на інавгурацію Трампа у шортах і худі.

Сендлер на «Оскарі» (скріншот)

Для такої популярної події, як «Оскар», було важливим зробити й політичні заяви. Для 97-ї церемонії такою особою стала Деріл Ганна («Вбити Білла»). Коли вона вийшла на сцену, щоб вручити нагороду за найкращий монтаж, то вигукнула «Слава Україні!». Сценарист «Конклаву» Пітер Строган, який отримав нагороду за найкращий адаптований сценарій, вийшов на сцену з жовто-блакитними стрічками на лацкані.

Переможці премії «Оскар»

Найкращий фільм

«Анора»

Найкращий режисер

Шон Бейкер («Анора»)

Режисер отримав нагороду з рук Квентіна Тарантіно. Очікувано, проте неприємно. Для 54-річного Шона Бекера «Анора» стала наразі головним, але далеко не першим успіхом. Він номінувався на «Оскар» за «Проєкт Флорида». Хороший режисер, проте не надто розбірливий. Прикро, що Бейкер у розпал війни приводить на червону доріжку тих, хто прушує міжнародні закони.

Найкраща чоловіча роль

Едріен Броуді («Бруталіст»)

У чоловічій номінації Едріен Броуді вважався фаворитом за роль архітектора Ласло Тота у фільмі Брейді Корбета. Проте авторів фільму звинуватили у використанні штучного інтелекту для того, аби зробити угорський акцент Броуді правдоподібним. Подейкували, що це завадить акторові перемогти. На щастя, не завадило.

Для Броуді це вже другий «Оскар». Свого часу він став наймолодшим актором, що переміг у цій категорії, отримавши нагороду за «Піаніста». Йому було 29 років. Стільки ж, скільки його головному конкуренту Тімоті Шаломе.

Броуді проголосив довгу промову, перебравши часовий ліміт, він виступив проти антисемітизму та расизму, «за все хороше та проти всього поганого», проте не назвав нічого конкретного.

Едріен Броуді у фільмі «Бруталіст» (кадр з фільму)

Найкраща жіноча роль

Майкі Медісон («Анора»)

Фавориткою у цій категорії була 62-річна Демі Мур, якій пророчили її перший «Оскар». Її головною конкуренткою називали Фернанду Торрес. Проте перемогла наймолодша номінантка, 25-річна Медісон. Вона подякувала усім секс-працівницям та пообіцяла їх завжди підтримувати.

Найкраща чоловіча роль другого плану

Кіран Калкін («Справжній біль»)

Тут без сюрпризів. Кіран Калкін у багаторазовому протистоянні з росіянином Борисовим вигравав не раз. Добре, що і цього разу. Приємно та заслужено. Не ясно, правда, чому у Калкіна роль другого плану, а у його партнера Джессі Айзенберга – головна, адже фільм про кузенів, які вирушають в екскурсійний тур до Польщі, щоб вшанувати пам'ять своєї покійної бабусі, яка пережила там жахи II Світової війни, є справжнім бенефісом Калкіна.

Кіран Калкін у фільмі «Справжній біль» (кадр з фільму)

Найкраща жіноча роль другого плану

Зої Салдана («Емілія Перес»)

За роль адвокатки Салдана зібрала цілий жмут нагород. Цікаво, що у Каннах приз за найкращу жіночу роль розділили відразу чотири акторки, що грали у фільмі. Приємно, що скандали, які супроводжували картину, не вплинули на цю нагороду.

Зої Салдана у фільмі «Емілія Перес» (кадр з фільму)

Найкращий оригінальний сценарій

«Анора»

Академіки віддали свої голоси за сценарій про роман стриптизерки та сина російського олігарха. Саме вона привела на чисельні червоні доріжки російських акторів. І хоча їх герої переважно є покидьками, таке поблажливе ставлення до людей, що продовжують працювати в Росії та зніматись, зокрема, в окупованому Криму, не є нормальною.

Найкращий адаптований сценарій

«Конклав»

Сценарист фільму «Конклав» Пітер Строган, підтримав Україну, прийшовши на церемонію з синьо-жовтими стрічками.

Пітер Строган (фото Oscar.org)

Стрічка заснована на світовому бестселері британського письменника Роберта Гарріса, який вийшов у 2016 році. Режисером стрічки є австрійсько-швейцарський режисер, володар «Оскару» Едвард Бергер, відомий насамперед завдяки екранізації роману Еріха Марії Ремарка «На західному фронті без змін».

За сюжетом, після смерті Папи Римського кардиналу Лоуренсу доручають терміново організувати конклав, на якому католицькі кардинали з усього світу повинні обрати нового голову Церкви. Під час організації та проведення конклаву Лоуренс опиняється серед численних інтриг.

Найкращий міжнародний фільм

«Я все ще тут» (Бразилія)

Картина бразильського режисера Валтера Саллеса, відомого насамперед завдяки картинам «Центральний вокзал» та «Щоденники мотоцикліста» розповідає про дружину зниклого безвісти політика Рубенса Пайви. Він – один з 434 загиблих і зниклих безвісти через військову диктатуру у Бразилії. Фільм заснований на однойменній книзі, написаній сином Рубенса Пайви, Марсело Рубенсом Пайвою.

Фільм обіграв «Емілію Перес», яка вважалась фвориткою.

Найкращий анімаційний фільм

«Потік. Останній кіт на Землі»

Фільм латвійського режисера Ґінца Зібалодіса презентували на Каннському кінофестивалі 2024 року у програмі «Особливий погляд». Фільм виборов нагороди на Міжнародному фестивалі анімаційних фільмів в Ансі, зокрема за кращий повнометражний фільм та приз глядацьких симпатій. У фільмі звучать реальні голоси тварин. Кіт, капібара, золотистий ретрівер та лемур рятуються від потопу на дивному короблі. Чудовий мультфільм та заслужена перемога!

Документальний повнометражний фільм

«Іншої землі немає»

Фільм вважався у цій категорії фаворитом. Він має в активі уже чимало перемог. Картина режисерів Ювала Абрахама, Базеля Хамдама Баллала та Речел Зор – історія про переселення палестинців на західному березі річки Йордан.

Шкода, що «Порцелянова війна» залишилась без «Оскара», проте картина має вже близько 50 перемог та відзнак на міжнародних кінофестивалях і преміях. 6 березня фільм виходить в прокат, подивитись його у кінотеатрах буде для авторів великою підтримкю.

Найкращий документальний короткометражний фільм

«Єдина дівчина в оркестрі».

Цей короткометражний документальний фільм режсерки Молі О'Брає прославляє новаторську контрабасистку Орін О'Браєн, першу жінку оркестру Нью-Йоркської філармонії.

Кадр з фільму

Найкращий короткометражний фільм

«Я не робот», режисери Вікторія Вармердам і Трент.

Науково-фантастичний фільм голландською мовою. Фільм розповідає про Лару, яка після серії невдалих тестів CAPTCHA занурюється в нову дивну реальність.

Кадр з фільму

Найкращий анімаційний короткометражний фільм

«У тіні кипариса», режисери Хоссейн Молаємі та Ширін Сохані. Фільм брав участь у Венеціанському кінофестивалі. Колишній капітан, який страждає на посттравматичний стресовий розлад, живе в будинку на березі моря з дочкою. Він веде важке та відлюдне життя.

Найкраща оригінальна музика до фільму

Деніел Блумберг, «Бруталіст»

34-річний британський композитор, відомий як колишній фронтмен інді-рок-гурту Yuck, обійшов два мюзикли та мультфільм. Неймовірно! Один із сюрпризів «Оскара».

Деніел Блумберг (фото Lost.FM)

Найкраща оригінальна пісня

El Mal, «Емілія Перес»

Оголосив переможну пісню Мік Джаггер.

Найкращий монтаж

«Анора»

Монтаж тут і справді добрий, темп та ритм картина триває, але сприймати «Анору» просто як кіно важко. Нічого втішного. Проте оголошувала переможця Деріл Ганна, яка перед тим вигукнула «Слава Україні!».

Найкращий звук

«Дюна: частина друга»

Гарет Джон, Річард Кінг, Рон Бартлетт і Дуг Гемфілл зробили справді велику роботу. Для Джона це перга номінація, для Гемфілла – одинадцята (і третя перемога).

Найкращі візуальні ефекти

«Дюна: частина друга»

Пол Ламберт, Стівен Джеймс, Ріс Солкомб і Герд Нефзе не новачки на «Оскарі». Дені Вільньов розповів, що лише для зйомки масштабної сцени з піщаними хробаками у другому фільмі знадобилася 44 дні та окрема команда. За словами Вільнева, іноді для створення одного кадру доводилося витрачати цілий тиждень через різні складнощі. «Я зрозумів, що не хочу йти на компроміси.Мені хотілося зняти все за природного освітлення. І тоді я зрозумів, що на це підуть місяці. Кожен кадр був дуже складним. Іноді на один кадр йшло півдня, іноді день, а іноді тиждень через різні проблеми. Якби я це робив сам, то виробництво тривало б досі», – розповів Вільньов.

Найкраща операторська робота

«Бруталіст», оператор Лол Кроулі. Це перша нагорода для нього. Він знімав на 70 мм плівку на камери формату VistaVision, за допомогою якого була відзнята вся кінокласика 50-х років. Востаннє у світовому кінематографі VistaVision використовувався у вестерні Марлона Брандо «Одноокі валети» (1961).

Кадр з фільму

Оголошувати переможця вийшли актори, які знімались у фільмах-номінантах. Зворушливо було, як кожен.з них розповів про операторів, що знімали їх фільми.

Найкраща робота художника-постановника: «Wicked: Чародійка»

Натан Кроулі та Лі Сандейлз стрили на майданчику чарівну країну Оз. П’ятиразовий номінант на премію «Оскар» Натан Кроулі виріс в Англії, був художником-постановником у фільмі Пола Кінга «Вонка». Кадр з фільму

Найкращий дизайн костюмів

«Wicked: Чародійка»

Для дизайнера костюмів Пола Тейзевелла (лауреата «Тоні» за мюзикл «Гамільтон» та номінанта на «Оскар» за «Вестсайдську історію» Стівена Спілберга) проєкт мав три головні референси: роман «Зла: Життя та часи злої відьми Заходу» Грегорі Магуайра 1995 року, роман Л. Френка Баума «Чарівник країни Оз» 1900 року, «Чарівник країни Оз»., класична екранізація книги Баума Віктора Флемінга 1939 року. І звісно, бродвейське шоу з його чудовою музикою Стівена Шварца, екранізацією якого і є фільм.

Грим та зачіски

«Субстанція»

П'єр-Олів'є Персен, Стефані Гійон і Мерілін Скарселлі перетворили красуню Демі Мур на монстра. Таке перетворення справд вартує «Оскара». Було цікаво, що статуетку за фільм про проблеми старіння у шоу-бізнесі вручали 95-річна Джун Сквібб та 40-річна Скарлетт Йоганссон.

Кадр з фільму