Український фільм на «Оскарі»: усе, що треба знати про «Порцелянову війну»
Український документальний фільм «Порцелянова війна», який розповідає про життя та творчість митців під час російського повномасштабного вторгнення, продовжує здобувати міжнародне визнання. Стрічка вже отримала десятки нагород, а також цьогоріч номінована на премію «Оскар» у категорії «найкращий документальний фільм».
Сюжет фільму «Порцелянова війна»
Документальна стрічка розповідає про трьох митців порцелянової анімалістики з України. Головні герої Слава Леонтьєв, його дружина Аня Стасенко та Андрій Стефанов на початку повномасштабного вторгнення перебувають у Харкові. Попри постійні обстріли міста, вони продовжують творити. Майстри й далі створюють порцелянові вироби та прикрашають ними зруйновані росіянами будинки.
Трейлер та прем'єра
Світова прем’єра фільму відбулась на фестивалі незалежного кіно «Санденс 2024» у США, де отримала Гран-прі конкурсу документальних фільмів.
Нагороди та номінації
Загалом «Порцелянова війна» має вже 48 перемог та відзнак на міжнародних кінофестивалях і преміях, зокрема на кінофестивалях у Карлових Варах, у Сан-Франциско, Клівленді, Сіетлі, на фестивалі документального кіно Hot Docs, премії Cinema Eye Honors та інших. Крім того, фільм увійшов до списку 10 найкращих документальних стрічок 2024 року від Deadline. А нещодавно стрічка отримала премію Гільдії режисерів США (DGA Awards).
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Хто створив фільм
Режисерами фільму є Слава Леонтьєв та Брендан Белломо, які є дебютантами в повному метрі. Леонтьєв – художник-графік, який працює з порцеляною й став одним з героїв стрічки. А американський кінематографіст Брендан Белломо є лауреатом студентського «Оскара» 2009 року за фільм «Жива розповідь».