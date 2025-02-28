Український документальний фільм «Порцелянова війна», який розповідає про життя та творчість митців під час російського повномасштабного вторгнення, продовжує здобувати міжнародне визнання. Стрічка вже отримала десятки нагород, а також цьогоріч номінована на премію «Оскар» у категорії «найкращий документальний фільм».

Сюжет фільму «Порцелянова війна»

Документальна стрічка розповідає про трьох митців порцелянової анімалістики з України. Головні герої Слава Леонтьєв, його дружина Аня Стасенко та Андрій Стефанов на початку повномасштабного вторгнення перебувають у Харкові. Попри постійні обстріли міста, вони продовжують творити. Майстри й далі створюють порцелянові вироби та прикрашають ними зруйновані росіянами будинки.

Трейлер та прем'єра

Світова прем’єра фільму відбулась на фестивалі незалежного кіно «Санденс 2024» у США, де отримала Гран-прі конкурсу документальних фільмів.

Нагороди та номінації

Загалом «Порцелянова війна» має вже 48 перемог та відзнак на міжнародних кінофестивалях і преміях, зокрема на кінофестивалях у Карлових Варах, у Сан-Франциско, Клівленді, Сіетлі, на фестивалі документального кіно Hot Docs, премії Cinema Eye Honors та інших. Крім того, фільм увійшов до списку 10 найкращих документальних стрічок 2024 року від Deadline. А нещодавно стрічка отримала премію Гільдії режисерів США (DGA Awards).

А поки цей фільм не вийшов у прокат, не варто нудьгувати! Адже в онлайн-кінотеатрі SWEET.TV можна знайти світові та українські новинки кіно, перевірену часом класику, культові серіали та інші унікальні кінопропозиції. Зі SWEET.TV вечір гарантовано буде цікавим!

Хто створив фільм

Режисерами фільму є Слава Леонтьєв та Брендан Белломо, які є дебютантами в повному метрі. Леонтьєв – художник-графік, який працює з порцеляною й став одним з героїв стрічки. А американський кінематографіст Брендан Белломо є лауреатом студентського «Оскара» 2009 року за фільм «Жива розповідь».