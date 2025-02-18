Документальний фільм про харківських митців «Порцелянова війна» вийде у прокат 6 березня. Картина цьогоріч номінована на премію «Оскар» у категорії «найкращий документальний фільм». Світова прем’єра стрічки спільного виробництва США, України та Австралії відбулась на кінофестивалі Sundens (2024), де фільм отримав Ґран-Прі журі конкурсу американської документалістики.

Загалом «Порцелянова війна» має вже 48 перемог та відзнак на міжнародних кінофестивалях і преміях, зокрема на кінофестивалях у Карлових Варах, у Сан-Франциско, Клівленді, Сіетлі, на фестивалі документального кіно Hot Docs, премії Cinema Eye Honors та інших. Крім того, фільм увійшов до списку 10 найкращих документальних стрічок 2024 року від Deadline. А нещодавно стрічка отримала премію Гільдії режисерів США (DGA Awards).

За сюжетом, попри гул винищувачів та постійні обстріли, три харківські художники продовжують творити мистецтво. Серед руїн вони знаходять красу, що доводить – людську жагу до життя неможливо знищити навіть в умовах терору.

Режисерами фільму є Слава Леонтьєв та Брендан Белломо, які є дебютантами в повному метрі. Леонтьєв – художник-графік, який працює з порцеляною й став одним з героїв стрічки. А американський кінематографіст Брендан Белломо є лауреатом студентського «Оскара» 2009 року за фільм «Жива розповідь».

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Церемонія вручення премії «Оскар» відбудеться 2 березня, так що до виходу стрічки у прокат уже буде відомо, чи здобула вона нагороду.