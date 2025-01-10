У Нью-Йорку оголосили переможців премії Cinema Eye Honors, яку вручають за документальне кіно. Вона включає нагороди за режисуру, продюсування, операторську роботу та монтаж.

Цього року на неї претендував фільм про війну в Україні «Порцелянова війна». Він отримав приз глядацьких симпатій. «Порцелянова війна» – це стрічка режисерів Брендана Белломо й Слави Леонтьєва про трьох українських художників-керамістів Славу Леонтьєва, Аню Стасенко й Андрія Стефанова, які попри війну залишаються вдома й продовжують працювати над керамічними фігурками. Найкращим документальним фільмом назвали картину «Іншої землі немає».

Переможці Cinema Eye Honors

Найкращий документальний фільм

«Іншої землі немає», режисери Ювал Абрахам, Базель Хамдам Баллал, Речел Зор.

(No Other Land) – історія про переселення палестинців на Західному березі річки Йордан.

Найкраща режисура

Маті Діоп, «Дагомея»

Dahomey – історія про повернення артефактів, які Франція забрала у Західній Африці.

Найкращий монтаж

«Саундтрек до державного перевороту», режисер Йохан Грімонпрез

Soundtrack To A Coup D’Etat – це складний синтез політики, культури та історії: що намагався сказати Хрущов, коли стукав черевиком по столу в ООН, й чому США відправили найкращого американського темношкірого джазмена в ООН

Операторська роботи

Крістофер Ламарка, Емілі Кессі, «Цукрова тростина»

Sugarcane про вплив жорстокої системи індіанських шкіл-інтернатів, що діяла в Канаді та США понад століття. У таких школах дітей корінних народів позбавляли їхньої мови, традицій та ідентичності, регулярно били, піддавали емоційному та сексуальному насильству.

Приз глядацьких симпатій

«Порцелянова війна». Нагадаємо, що фільм потрапив до коротких списків «Оскара».

Найкращий дебют

«Іншої замлі немає»

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Повний список переможців можна побачити на сайті кінопремії.