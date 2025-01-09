Українець Слава Леонтьєв та американець Брендан Белломо номіновані на премію Гільдії режисерів США (DGA Awards 2025) за фільм «Порцелянова війна» (на головному фото) про війну в Україні, йдеться на сайті Гільдії режисерів США.

Режисери змагатимуться у категорії «Найкращі режисерські досягнення в документальному кіно». Саме у цій категорії минулого року переміг фільм Мстислава Чернова «20 днів у Маріуполі».

Фільм «Порцелянова війна» є спільною роботою українських, американських та австралійських кінематографістів. Лавреатів премії оголосять 8 лютого у Лос-Анджелесі.

Нагадаємо, що «Порцелянова війна» увійшла до шортлистів на премію «Оскар» у 2025 році. Через масштабні лісові пожежі у Каліфорнії оголошення номінантів на «Оскар» перенесли на 19 січня.

Номінанти на премію Гільдії режисерів США

Найкращий режисер ігрового кіно

Шон Бейкер, «Анора»

Брейді Корбет, «Бруталіст»

Джеймс Менголд, «Повна невідомість»

Жак Одіар, «Емілія Перес»

Едвард Бергер, «Конклав»

Найкращий дебютант

Меган Парк, «Моя стара дупа»

Хальвдан Ульман Тьондель, «Арман»

Паял Кападіа, «Все, що ми бачимо як світло »

Шон Ван, «Молодший брат»

РаМелл Росс, «Хлопчаки з нікелю»

Найкращий режисер телефільму або міні-серіалу

Кевін Брей, «Пінгвін»

Альфонсо Куарон, «Дісклеймер»

Дженіфер Ґетзінгер, «Пінгвін»

Гелен Шавер, «Пінгвін»

Стівен Зелліан, «Ріплі»

Найкращий режисер документального фільму

Брендан Белломо та Слава Леонтьєв, «Порцелянова війна»

Джуліан Брейв Нуазекет та Емілі Кессі, «Цукрова тростина»

Джоан Грімопрез, «Саундтрек державного перевороту»

Ігбагім Нашат, Hollywoodgate

Наталі Рей та Анджела Петтон, «Доньки»

Повний список номінантів дивіться на сайті гільдії.

Також оголошені номінанти на премію Гільдії акторів США (SAG Awards 2025), яка відзначає акторську майстерність. Через пожежі замість урочистої церемонії оголошення, організатори премії просто опублікували список номінантів. Загалом нагороди вручатимуть у 15 категоріях: шість за роботи у кіно та дев’ять у роботи на телебаченні. Церемонія запланована на 23 лютого

Номінанти на премію SAG Awards 2025

Фільми

Найкращий виконавець головної ролі

Едріен Броуді, «Бруталіст»

Тімоті Шаламе, «Цілковита невідомість»

Деніел Крейг, «Квір»

Колман Домінго, «Сінг-Сінг»

Ральф Файнс, «Конклав»

Найкраща виконавиця головної ролі

Памела Андерсон, «Остання танцівниця»

Сінтія Еріво, «Wicked: Чародійка»

Карла Софія Гаскон, «Емілія Перес»

Майкі Медісон, «Анора»

Демі Мур, «Субстанція»

Найкращий виконавець ролі другого плану

Джонатан Бейлі, «Wicked: Чародійка»

Юрій Борисов, «Анора»

Кіран Калкін, «Справжній біль»

Едвард Нортон, «Цілковита невідомість»

Джеремі Стронг, «Учень. Історія Трампа»

Найкраща виконавиця ролі другого плану

Моніка Барбаро, «Цілковита невідомість»

Джеймі Лі Кертіс, «Остання танцівниця»

Даніель Дедуайлер, «Уроки фортепіано»

Аріана Гранде, «Wicked: Чародійка»

Зої Салдана, «Емілія Перес»

Найкращий акторський ансамбль

«Повна невідомість»

«Анора»

«Конклав»

«Емілія Перес»

«Wicked: Чародійка

Найкраща робота каскадерів

«Дедпул та Росомаха»

«Дюна. Частина 2»

«Гладіатор II»

«Wicked: Чародійка

The Fall Guy

Телебачення та серіали

Найкращий виконавець у фільмі, знятому для телебачення, або мінісеріалі

Хав'єр Бардем, «Монстри: Історія Лайла та Еріка Менендес»

Коллін Фаррелл, «Пінгвін»

Річард Гедд, «Оленя»

Кевін Клайн, «Дісклеймер»

Ендрю Скотт, «Ріплі»

Найкраща виконавиця у фільмі, знятому для телебачення, або мінісеріалі

Кеті Бейтс, The Great Lillian Hall

Кейт Бланшетт, «Дісклеймер»

Джоді Фостер, «Справжній детектив»

Лілі Гледстоун, «Під мостом»

Крістін Міліоті, «Пінгвін»

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Найкращий виконавець у драматичному серіалі

Таданобу Асано, «Сьогун»

Джефф Бріджес, «Старий»

Геррі Олдман, «Кульгаві коні»

Едді Рейдмейн, «День шакала»

Хіроюкі Санада, «Сьогун»

Найкраща виконавиця у драматичному серіалі

Кеті Бейтс, «Метлок»

Нікола Кулан, «Бріджертони»

Еллісон Дженні, «Дипломатка»

Кері Расселл, «Дипломатка»

Анна Саваі, «Сьогун»

Найкращий виконавець у комедійному серіалі

Адам Броуді, «Ніхто цього не хоче»

Тед Денсон, «Людина із середини»

Гаррісон Форд, «Терапія»

Мартін Шорт, «Вбивства в одній будівлі»

Джеремі Аллен Вайт, «Ведмідь»

Найкраща виконавеця у комедійному серіалі

Крістен Белл, «Ніхто цього не хоче»

Квінта Брансон, «Початкова школа Ебботт»

Ліза Колон-Зайас, «Ведмідь»

Айо Едебірі, «Ведмідь»

Джин Смарт, «Хитрощі»

Найкращий акторський ансамбль у драматичному серіалі

«Бріджертоуни»

«День Шакала»

«Дипломатка»

«Сьогун»

«Кульгаві коні»

Найкращий акторський ансамбль у комедійному серіалі

«Початкова школа Ебботт»

«Ведмідь»

«Хитрощі»

«Вбивства в одній будівлі»

«Правдива терапія»

Видатна робота каскадерів у серіалі

«Хлопаки»

«Пінгвін»

«Фаллаут»

«Дім дракона»

«Сьогун»

Із повним списком номінантів можна познайомитися за посиланням.