Художники створюють порцелянові вироби та прикрашають ними зруйновані росіянами будинки у Харкові

Український документальний фільм «Порцелянова війна» про існування художників під час російського повномасштабного вторгнення номінований на престижну американську премію Critics' Choice Documentary Awards. Режисерами фільму є Брендон Белл та Слава Леонтьєв.

Фільм номінований за найкращу режисуру та найкращий політичний фільм, йдеться на сайті премії. Над фільмом «Порцелянова війна» працювали кінематографісти США, України та Австралії.

У фільмі йдеться про трьох митців порцелянової анімалістики з України. Головні герої Слава Леонтьєв, його дружина Аня Стасенко та Андрій Стефанов на початку повномасштабного вторгнення перебувають у Харкові. Попри постійні обстріли міста, вони продовжують творити. Майстри і далі створюють порцелянові вироби та прикрашають ними зруйновані росіянами будинки.

Світова прем’єра фільму відбулась на кінофестивалі «Санденс», де отримала нагороду.

Critics' Choice Documentary Awards було засновано у 2016 році. Асоціація Critics Choice щороку визначає найкращі фільми у сфері документального кіно та телебачення. У 2024 році переможців кінопремії оголосять 10 листопада.

Нагадаємо, минулого року фільм Мстислава Чернова «20 днів у Маріуполі» переміг у номінаціях «Найкращий режисерський дебют» та «Найкраща політична документалістика».