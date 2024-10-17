Фільм про війну в Україні номінований на премію кінокритиків США
«Порцелянова війна» має дві номінації
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Український документальний фільм «Порцелянова війна» про існування художників під час російського повномасштабного вторгнення номінований на престижну американську премію Critics' Choice Documentary Awards. Режисерами фільму є Брендон Белл та Слава Леонтьєв.
Фільм номінований за найкращу режисуру та найкращий політичний фільм, йдеться на сайті премії. Над фільмом «Порцелянова війна» працювали кінематографісти США, України та Австралії.
У фільмі йдеться про трьох митців порцелянової анімалістики з України. Головні герої Слава Леонтьєв, його дружина Аня Стасенко та Андрій Стефанов на початку повномасштабного вторгнення перебувають у Харкові. Попри постійні обстріли міста, вони продовжують творити. Майстри і далі створюють порцелянові вироби та прикрашають ними зруйновані росіянами будинки.
Світова прем’єра фільму відбулась на кінофестивалі «Санденс», де отримала нагороду.
Critics' Choice Documentary Awards було засновано у 2016 році. Асоціація Critics Choice щороку визначає найкращі фільми у сфері документального кіно та телебачення. У 2024 році переможців кінопремії оголосять 10 листопада.
Нагадаємо, минулого року фільм Мстислава Чернова «20 днів у Маріуполі» переміг у номінаціях «Найкращий режисерський дебют» та «Найкраща політична документалістика».