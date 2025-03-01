Традиційно напередодні оголошення переможців премії «Оскар» оголосили тих, кого «удостоїли» антипремії «Золота малина» за сумнівні досягнення в кінематографі. Не обійшлося без сенсацій: найгіршим режисером назвали класика світового кіно, володаря «Оскарів» та двох «Золотих пальмових гілок» Френсіса Форда Копполу. Для того, щоб зняти свій «Мегалополіс» він навіть продав виноградники, проте нагородою стала лише «Золота малина». І це несправедливо.

Цікаво також, що Хоакін Фенікс за першого «Джокера» отримав «Оскар», а за другого – «Золоту малину».

Ця антипремія заснована у 1980 році. Номінантів визначає однойменний фонд, до складу якого входять близько 700 осіб з майже усіх американських штатів і близько 20 країн. Анонімне голосування відбувається поштою.

На антипремію висувають фільми, що вийшли на екрани США і Канади впродовж року. Статуетка, якою нагороджують переможців, виготовлена у формі пластикової моделі ягоди та покрита фарбою золотавого кольору. Її вартість – менше 5 доларів. Докладно про «переможців» – на сайті премії.



Переможці «Золотої малини-2025»

Найгірший фільм:

«Мадам Павутина»

Найгірший режисер:

Френсіс Форд Коппола («Мегалополіс»)

Найгірший актор:

Джеррі Сайнфелд («Без глазурі»)

Найгірша акторка:

Дакота Джонсон («Мадам Павутина»)

Найгірший актор другого плану:

Джон Войт («Мегалополіс», «Рейган», «Країна тіней» та «Незнайомці»)

Найгірша акторка другого плану:

Емі Шумер («Без глазурі»)

Найгірший приквел, сиквел, ремейк чи плагіат:

«Джокер: Божевілля на двох»

Найгірша екранна пара:

Фенікс та Леді Гага у «Джокері: Божевілля на двох»

Найгірший сценарій: