Оголошені номінанти на «Золоту малину-2025»
Хто претендує на звання найгіршого фільму року
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Організатори антипремії «Золота малина» (Razzie Award) оголосили список номінантів 45-ї церемонії, яка «вшанує» найгірші фільми року.
Лідером за кількістю номінацій став фільм «Джокер: Божевілля на двох». Він має шанси отримати сім з дев'яти «нагород». Його конкурентами є «Бьордерлендз», «Мегаполіс», «Мадам Павутина» та «Рейган», які мають по шість номінацій.
Переможців буде оголошено 1 березня, традиційно за день до церемонії вручення премії «Оскар-2025».
Нагадаємо, антипремія «Золота малина» за сумнівні досягнення в кінематографі заснована у 1980 році. Номінантів визначає однойменний фонд, до складу якого входять близько 700 осіб з майже усіх американських штатів і близько 20 країн. Анонімне голосування відбувається поштою.
На антипремію висувають фільми, що вийшли на екрани США і Канади впродовж року. Статуетка, якою нагороджують переможців, виготовлена у формі пластикової моделі ягоди та покрита фарбою золотавого кольору. Її вартість – менше 5 доларів.
Номінанти на антипремію «Золота малина-2025»:
Найгірший фільм:
- «Рейган»
- «Бордерлендз»
- «Мегалополіс»
- «Джокер: Божевілля на двох»
- «Мадам Павутина»
Найгірший режисер:
- Ск. Дж. Кларскон («Мадам Павутина»)
- Френсіс Форд Коппола («Мегалополіс»)
- Ілай Рот («Бордерлендз»)
- Джеррі Сайнфелд («Без глазурі»)
- Тодд Філліпс («Джокер: Божевілляна двох»)
Найгірший актор:
- Джек Блек («Дорогий Санта»)
- Закарі Лівай («Гарольд і чарівна крейда»)
- Хоакін Фенікс («Джокер: Божевілляна двох»)
- Денніс Куейд (Рейган)
- Джеррі Сайнфелд («Без глазурі»)
Найгірша акторка:
- Кейт Бланшетт («Бордерлендз»)
- Леді Гага («Джокер: Божевілля на двох»)
- Брайс Даллас Ховард («Аргайл: Супершпигун»)
- Дакота Джонсон («Мадам Павутина»)
- Дженніфер Лопес («Атлас»)
Найгірший актор другого плану:
- Джек Блек («Бордерлендз»)
- Джон Войт («Мегалополіс», «Рейган», «Країна тіней» та «Незнайомці»)
- Шайя Лабаф («Мегалополіс»)
- Тахар Рахім («Мадам Павутина»)
- Кевін Гарт («Бьордерлендз»)
Найгірша акторка другого плану:
- Аріна ДеБоз («Аргайл: Супершпигун» та «Крейвен-мисливець»)
- Леслі Енн Даун (Рейган)
- Емма Робертс («Мадам Павутина»)
- Емі Шумер («Без глазурі»)
- FKA twigs («Ворон»)
Найгірший приквел, сиквел, ремейк чи плагіат:
- «Ворон»
- «Джокер: Божевілля на двох»
- «Крейвен-мисливець»
- «Муфаса: Король Лев»
- «Бунтівний місяць, частина 2: Що залишає шрами»
Найгірша екранна пара:
- Хто завгодно і Джек Блек у «Бордерлендзі»
- Всі у «Без глазурі»
- Весь склад «Мегалополісу»
- Фенікс та Леді Гага у «Джокері: Божевілля на двох»
- Денніс Квейд та Пенелопа Енн Міллер у «Рейгані»
Найгірший сценарій:
- «Джокер: Божевілля на двох»
- «Крейвен-мисливець»
- «Мадам Павутина»
- «Мегалополіс»
- «Рейган»