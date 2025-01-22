Лідером за кількістю номінацій став фільм «Джокер: Божевілля на двох»

Організатори антипремії «Золота малина» (Razzie Award) оголосили список номінантів 45-ї церемонії, яка «вшанує» найгірші фільми року.

Лідером за кількістю номінацій став фільм «Джокер: Божевілля на двох». Він має шанси отримати сім з дев'яти «нагород». Його конкурентами є «Бьордерлендз», «Мегаполіс», «Мадам Павутина» та «Рейган», які мають по шість номінацій.

Переможців буде оголошено 1 березня, традиційно за день до церемонії вручення премії «Оскар-2025».

Нагадаємо, антипремія «Золота малина» за сумнівні досягнення в кінематографі заснована у 1980 році. Номінантів визначає однойменний фонд, до складу якого входять близько 700 осіб з майже усіх американських штатів і близько 20 країн. Анонімне голосування відбувається поштою.

На антипремію висувають фільми, що вийшли на екрани США і Канади впродовж року. Статуетка, якою нагороджують переможців, виготовлена у формі пластикової моделі ягоди та покрита фарбою золотавого кольору. Її вартість – менше 5 доларів.

Номінанти на антипремію «Золота малина-2025»:

Найгірший фільм:

«Рейган»

«Бордерлендз»

«Мегалополіс»

«Джокер: Божевілля на двох»

«Мадам Павутина»

Найгірший режисер:

Ск. Дж. Кларскон («Мадам Павутина»)

Френсіс Форд Коппола («Мегалополіс»)

Ілай Рот («Бордерлендз»)

Джеррі Сайнфелд («Без глазурі»)

Тодд Філліпс («Джокер: Божевілляна двох»)

Найгірший актор:

Джек Блек («Дорогий Санта»)

Закарі Лівай («Гарольд і чарівна крейда»)

Хоакін Фенікс («Джокер: Божевілляна двох»)

Денніс Куейд (Рейган)

Джеррі Сайнфелд («Без глазурі»)

Найгірша акторка:

Кейт Бланшетт («Бордерлендз»)

Леді Гага («Джокер: Божевілля на двох»)

Брайс Даллас Ховард («Аргайл: Супершпигун»)

Дакота Джонсон («Мадам Павутина»)

Дженніфер Лопес («Атлас»)

Найгірший актор другого плану:

Джек Блек («Бордерлендз»)

Джон Войт («Мегалополіс», «Рейган», «Країна тіней» та «Незнайомці»)

Шайя Лабаф («Мегалополіс»)

Тахар Рахім («Мадам Павутина»)

Кевін Гарт («Бьордерлендз»)

Найгірша акторка другого плану:

Аріна ДеБоз («Аргайл: Супершпигун» та «Крейвен-мисливець»)

Леслі Енн Даун (Рейган)

Емма Робертс («Мадам Павутина»)

Емі Шумер («Без глазурі»)

FKA twigs («Ворон»)

Найгірший приквел, сиквел, ремейк чи плагіат:

«Ворон»

«Джокер: Божевілля на двох»

«Крейвен-мисливець»

«Муфаса: Король Лев»

«Бунтівний місяць, частина 2: Що залишає шрами»

Найгірша екранна пара:

Хто завгодно і Джек Блек у «Бордерлендзі»

Всі у «Без глазурі»

Весь склад «Мегалополісу»

Фенікс та Леді Гага у «Джокері: Божевілля на двох»

Денніс Квейд та Пенелопа Енн Міллер у «Рейгані»

Найгірший сценарій: