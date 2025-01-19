«Оскар» вперше за всю історію існування опинився під загрозою скасування. Протягом 96 років проводилася щорічно. Навіть під час пандемії вручення перенесли, проте не скасували. Тепер церемонія під загрозою через масштабні пожежі у Лос-Анджелесі. Організатори стежать за ситуацією, проте усе частіше почали говорити про доцільність проведення урочистої церемонії, адже у Лос-Анджелесі, де вона мала би проходити, загинули люди, а тисячі залишилися без даху над головою.

Тим часом письменник та член Кіноакадемії Стівен Кінг відмовився голосувати за номінантів на кінопремію та закликав скасувати церемонію.

«Не голосуватиму на церемонії "Оскар" цього року. Вони повинні її скасувати. Ніякого блиску, коли Лос-Анджелес у вогні», – наголосив письменник.

Not voting in the Oscars this year. IMHO they should cancel them. No glitz with Los Angeles on fire. — Stephen King (@stephenking.bsky.social) 15 січня 2025 р. о 17:44

Заява Стівена викликала у мережі неоднозначну реакцію. Чимало користувачів вважає, що, попри жахливі події, життя триває.

Церемонія запланована на 2 березня в Лос-Анджелесі у театрі «Долбі». Уже відомо, що якщо церемонію й організують, то без званої вечері та без коштовних подарунків переможцям. Також вже двічі скасували оголошення номінантів на кінопремію. Їхні імена планують оприлюднити 23 січня.

«Оскар» переносили після вбивства доктора Мартіна Лютера Кінга-молодшого 1968 року та через історичну повінь у Лос-Анджелесі 1938-го, а також у 2021 році під час пандемії covid-19. Цьогоріч оголошення номінантів переносили уже двічі. Їх мають назвати 23 січня. Голосування за претендентів на нагороду офіційно завершене.