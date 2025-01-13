Оголошення номінантів на «Оскар» знову перенесли
Тепер воно заплановане на 23 січня0
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Оголошення номінантів на премію «Оскар» вдруге відкладено. Тепер тих, хто претендує на премію Американської кіноакадемії оголосять 23 січня. Це сталося через продовження періоду голосування, в свою чергу до зміни термінів спричинили пожежі в Лос-Анджелесі. Церемонія вручення «Оскара» все ще призначена на березень, повідомляє Variety.
Раніше номінантів мали оголосити 17 січня. Згодом було прийняте рішення про перенесення оголошення на 19 січня. Тепер у четвер, 23 січня, о 5:30 ранку за тихоокеанським часом буде оголошено номінантів на 97-му премію «Оскар». Номінації будуть оголошені під час віртуального заходу, без церемонії та присутності ЗМІ.
Період голосування, який спочатку мав завершитися у вівторок, 14 січня, тепер триватиме до п’ятниці, 17 січня, до 17:00.
Церемонія все ще має відбутись 2 березня (3 березня за київським часом) у Dolby Theatre у Голлівуді.
Академія також оголосила про скасування щорічного обіду номінантів на премію «Оскар», спочатку запланованого на понеділок, 10 лютого. Крім того, церемонія вручення науково-технічних премій, яка була призначена на вівторок, 18 лютого, буде перенесена на пізнішу дату, яка ще уточнюється.
Нагадаємо, за потрапляння в номінації на «Оскар 2025» змагаються два фільми, що мають відношення до України. Це документальна повнометражна стрічка «Порцелянова війна» (Україна, США, Австралія) режисерів Брендона Белломо та Слави Леонтьєва, а також документальна короткометражна стрічка «Одного разу в Україні» (Україна, США) режисерів Бетсі Вест і Тетяни Ходаківської.
Нагадаємо, в районі Лос-Анджелеса вирують масштабні лісові пожежі, які можуть стати найруйнівнішими в історії каліфорнійського міста. У зв’язку з цим понад 100 тис. людей евакуювали з Ітона, Херста та елітного района Пасіфік Палісейдс, де живуть знаменитості. Серед евакуйованих – зірки кіно Джеймі Лі Кертіс, Менді Мур, Джеймс Вудс, Марія Шрайвер та інші. Також повідомляєть про 16 загиблих.