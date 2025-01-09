Стихійне лихо в Каліфорнії може стати найгіршою пожежею за сучасну історію штату

У середу, 8 січня, в американському штаті Каліфорнія спалахнули масштабні лісові пожежі, які зруйнували сотні будинків та вбили щонайменше п’ятьох людей. Вогонь дістався Голівудських пагорбів та міста Ітон, 100 тис. людей отримали наказ про евакуацію, повідомило агентство Reuters.

Лісові пожежі, спричинені низькою вологістю та сильними поривами вітру, фіксують у кількох місцях Каліфорнії. Загасити їх не вдається через брак води у міських системах та сильні пориви вітру.

Зокрема, пожежа триває на Голівудських пагорбах у Лос-Анджелесі – та згоріли понад 20 га землі, а загалом – 406 га. В цьому районі розташований театр Dolby, де проходить церемонія вручення кінопремії «Оскар».

Через вогонь, який підбирається до Голівудського бульвару та Алеї слави, керівництво Американської академії кіномистецтв оголосило про перенесення оголошення номінантів на цьогорічну церемонію. Critics Choice Awards, яка мала відбутися 11-12 січня, відклали на два тижні, а оголошення номінантів церемонії відбудеться на два дні пізніше – до 19 січня.

Понад 100 тис. людей евакуювали з Ітона, Херста та елітного района Пасіфік Палісейдс, де живуть знаменитості. Серед евакуйованих – зірки кіно Джеймі Лі Кертіс, Менді Мур, Джеймс Вудс, Марія Шрайвер та інші.

Президент США Джо Байден оголосив про надання федеральної допомоги штату, постраждалому від вогню. Наразі пожежі намагаються загасити 7500 пожежників. Внаслідок пожежі 400 тис. людей залишаються без електроенергії. Близько 1000 будівель згоріли.

Збитки, яких завдали лісові пожежі, перевищують 57 млрд доларів – за даними порталу AccuWeather, інцидент у Каліфорнії може стати найгіршою пожежею в сучасній історії штату.