Собор Паризької Богоматері підсвітили словами подяки усім залученим до збереження храму

У суботу, 7 грудня, у французькому Парижі відбулося офіційне відкриття відновленого собору Паризької Богоматері, який згорів у 2019 році. На відкриття Нотр-Даму запросили сотні лідерів країн.

Одна з найбільш відомих та визначних пам'яток Парижа загорілася у квітні 2019 року. Його повне відновлення було під питанням, оскільки будівля Нотр-Даму сильно постраждала внаслідок масштабної пожежі – зруйнувався соборний шпиль і дах, значно постраждав інтер’єр, верхні стіни та вікна церкви. Поширенню вогню далі запобігло кам’яне склепіння під покрівлею.

Втім, після п’ятьох років реставраційних робіт собор офіційно відкрили. Раніше експерти прогнозували, що реставрація храму може зайняти 15-20 років, проте Емманюель Макрон поставив завдання зробити це за п’ять років.

Церемонію відкриття храму розпочали дзвонами. Після цього архієпископ Парижу монсеньйор Ульріх відчинив двері собору.

Відновлену будівлю Нотр-Даму освітили жовтим світлом із надписом «Merci» (франц. – «дякуємо»). Напис присвячений пожежникам, яким вдалося ліквідувати вогонь у храмі, будівельникам та реставраторам, а також спонсорам з усього світу, які допомогли його відновити.

Окрім інтер’єру та фасаду вдалося відновити соборний орган, який знищила пожежа.

На урочисте відкриття собору президент Франції запросив сотні іноземних лідерів, включно із президентом України Володимиром Зеленським та президентом США Дональдом Трампом. До слова, перед відкриттям Нотр-Даму між лідерами Франції, України та США відбулися півгодинні перемовини.

Всю церемонію відкриття відреставрованого собору транслював Youtube-канал Єлисейського палацу.