До «фабрики мрій» зараз прикуто чимало поглядів, адже вона опинилась під загрозою. Проте Голлівуд не лише продукував кіно, а й сам ставав його героєм. Про нього знімали драми, трилери, комедії тощо. Здається, жоден жанр не оминув цю місцину у Каліфорнії, що стала справжнім символом кіно. Нагадуємо найкращі фільми про Голлівуд, сподіваючись, що він зуміє витримати усі випробування.

«Якось у Голлівуді»

What Just Happened?, 2008, режисер Баррі Левінсон

Екранізація сатиричної книги голлівудського продюсера Арта Лінсона «Що трапилося? Гіркі голлівудські історії з передової». Кар'єра продюсера Бена йде не так добре, як колись. Як і особисте життя. Колеги, схоже, із задоволенням спостерігають за його невдачами, а Бен намагається за будь-яку ціну завершити зйомки свого багатостраждального проєкту та потрапити разом із ним на Каннський фестиваль.

У фільмі зіграли Роберт Де Ніро, Робін Райт, Шон Пенн, Кетрін Кінер, Брюс Вілліс, Джон Туртурро, Байрон де Марс та інші.

«Артист»

Artists, 2011, режисер: Мішель Хазанавичус, на головному фото

Французький режисер Мішель Хазанавічус своїм знаменитим «Артистом» кидає виклик сучасному високотехнологічному кінематографу. Дія його німого чорно-білого фільму відбувається в епоху розквіту великих голлівудських кіностудій. Джордж Валентин (Жан Дюжарден) – зірка німого кіно. Але його кар'єра руйнується через прихід в кінематограф звуку. Молоденька статистка Пеппі Міллер (Береніс Бежо) навпаки злітає на вершину слави. Їх шляхи перетинаються, породжуючи історію кохання.

«Врятувати містера Бенкса»

Saving Mr. Banks, 2013, режисер Джон Лі Генкок

Історія про те, як Уолт Дісней протягом 20 років намагався здобути право на екранізацію популярної книги Памели Треверс «Мері Поппінс». Усі ми знаємо чудову класичну стрічку 1964 року режисера Роберта Стівенсона із піснями авторства братів Шерманів та з Джулі Ендрюс у головній ролі, спродюсовану Волтом Діснеєм. Ця картина дає змогу зазирнути за лаштунки її створення та дізнатись, що її могло і не бути. .Головні ролі зіграли Емма Томпсон, Том Генкс, Колін Фаррелл, Пол Джаматті, Джейсон Шварцман, Кеті Бейкер.

«Трамбо»

Trumbo, 2015, режисер Джей Роуч

У картині йдеться про життя одного із найкращих голлівудських сценаристів повоєнної епохи Далтона Трамбо, автора сценаріїв до класичних фільмів «Відважний», «Римські канікули», «Спартак». Наприкінці сорокових сенатор Маккарті почав в США кампанію проти громадян, які поділяють комуністичні погляди. Багато голлівудських кінематографістів, в тому числі і Далтон Трамбо, потрапили в «чорний список» й на довгі роки втратили можливість працювати в кіноіндустрії. Далтон був змушений писати сценарії під псевдонімом. Його нагороди вручалися іншим людям, зокрема, свій «Оскар» за сценарій до «Римських канікул» Далтон Трамбо отримав не у 1954 році, а лише в травні 1993.

Головну роль в картині виконав Брайан Кренстон, добре відомий глядачам за серіалом «Пуститися берега». За цю роль його номінували на «Оскар». Також у картині можна побачити Даян Лейн, Гелен Міррен, Ель Феннінг, Джона Гудмана та інших.

«Аве, Цезарю!»

Hail, Caesar!, 2016, режисери Джоел Коен, Ітан Коен



У Голлівуді, імперії блиску та розкоші, одного дня зникає виконавець головної ролі у фільмі «Аве Цезар!». Ні дружина, ні численні коханки не знають де він. Тепер Едді, який працює в Голлівуді фахівцем з неприємностей, має врятувати ситуацію. Актори нескінченно потрапляють у скандали, в студії весь час відбуваються конфлікти. Всі ці проблеми і труднощі й вирішує Едді, тихо, без шуму, поліції та преси. Проте справи з викраденням він іще не мав.

Головні ролі зіграли Джордж Клуні, Алекс Карповський, Джош Бролін, Ченнінг Татум, Скарлетт Йоханссон, Рейф Файнс, Дольф Лундгрен, Джона Гілл, Тільда Свінтон, Френсіс МакДорманд, Крістофер Ламберт та інші.

«Одного разу… у Голлівуді»

Once Upon A Time... In Hollywood, 2019, режисер Квентін Тарантіно

В основі фільму – одна із найбільших голлівудських драм. 9 серпня 1969 року банда Чарльза Менсона зарізала 26-річну актрису Шерон Тейт, дружину Романа Поланського, яка була на останніх місяцях вагітності. Разом із нею загинули ще декілька її друзів, які перебували тоді на віллі. Шерон Тейт була актрисою, яка тільки розпочинає кар’єру, а Роман Поланський уже став уславленим режисером після виходу на екрани «Дитини Розмарі».

Для історії кіно (та й культури загалом) ця трагедія стала не просто шоком кривавим злочином. Вона завершила у Голлівуді певну епоху, відібрала у фабрики мрій її невинність. Шерон Тейт зіграла Марго Роббі («Я – Тоня»). Мелькає в епізодах і Роман Поланський (Рафаль Заверуха).

Але у центрі фільму – інша пара героїв, яких зіграли мегазірки сучасного кіно Леонардо Ді Капріо та Бред Пітт. Актор Рік Далтон (Ді Капріо) переживає не найкращі часи. Колись він грав безстрашних ковбоїв. Зараз він намагається повернути собі колишній успіх. Його охоронець, дублер та друг («трохи менше, ніж дружина») Кліфф Бут (Бред Пітт) також мріє про успішну кар’єру. Рік живе на віллі по сусідству з зоряним подружжям Тейт-Поланський та мріє познайомитись із ними.

Також у фільмі зіграли Дакота Феннінг, Аль Пачіно, Маргарет Квеллі, Сідні Суїні, Майя Гоук, Остін Батлер та інші.

«Вавилон»

Babylon, 2023, режисер Дем’єн Шазел

Події «Вавилону» стартують у 1926 році, за рік то того як у кіно прийшов звук, тоді, коли «золота доба» ще тільки починалась, а Голлівуд все ще був купкою знімальних майданчиків десь у Каліфорнії.



Неллі Ларой (Марго Роббі) мріє стати акторкою, Менні Торес (Дієго Кальва) мріє хоча б з’явитись на знімальному майданчику, а Джек Конрад у блискучому виконанні Бреда Пітта уже є зіркою (а ще алкоголіком та бабієм). Їх світ міняється, спочатку тоді, коли вони потрапляють у кіно, а потім тоді, коли у кіно приходить звук. У фільм також знімались Тобі Магуайр, Олівія Вайлд, Самара Вівінг, Флі, Ерік Робертс, Джин Смарт та інші.

Попри те, що більшість персонажів вигадані, Пітт та Роббі у своїх ролях спирались на цілком реальних людей. Прототипом Джека став актор німого кіно Джон Гілберт. Він грав у популярних фільмах «Серце гір», «Слуга в будинку» тощо. У 30-х роках його кар’єра занепала. Марго Роббі черпала натхнення з образу голлівудської акторки Клари Боу, яка стала секс-символом свого часу ще до того, як цей термін з’явися у вжитку.

Еволюція Голлівуду, від божевільних вечірок 20-х у дусі Великого Гетсбі до кодексу Гейнса 30-х через яскравих героїв та дотепні сюжетні ходи насамперед є любов’ю до кіно у чистому вигляді.