Кадри новин з Каліфорнії нагадують голлівудські фільми-катастрофи. Здається, кінематографісти передбачили той жах, що робиться на підступах до Голлівуду. Проте, мабуть, ніхто з них не міг передбачити, що опиниться у такій ситуації не на знімальному майданчику, де надійно страхують каскадери та піротехніки. Усі ці фільми не просто змальовують смертоносну стихію, а розповідають про тих, хто з ризиком для життя рятує міста та їх мешканців від вогню. Нагадуємо лише кілька голлівудських картин про страшні пожежі, сподіваючись на геппі-енд. Як у кіно.

«Вогняний вихор» («Зворотня тяга»)

Backdraft, 1991, режисер Рон Говард

Юний Браян Маккафрі стає свідком загибелі свого батька-пожежника (його занапастив так званий «вогненний вихор»). Через двадцять років Браян закінчує пожежну академію і вступає в загін, яким командує його старший брат Стівен. Стівен, намагаючись зробити з брата справжнього чоловіка, посилає його на найважчі завдання, і Браян йде з загону і починає роботу у відділі з розслідування навмисних підпалів.

Фільм може похвалитись ідеальним зоряним акторським складом: Курт Рассел, Вільям Болдуїн, Роберт Де Ніро, Дональд Сазерленд, Дженніфер Джейсон Лі, Скотт Гленн, Ребекка Де Морней та інші.

«У вогні»

Ablaze, 2001, режисер Джим Вайнорскі

Пожежа, що виникла внаслідок нещасного випадку, знищила нафтопереробний завод й загрожує перекинутися на місто. Сміливці з пожежної команди рятують із вогняного полону заводську лікарню, в якій опинилися сотні постраждалих, лікарі та пацієнти.

Головні ролі зіграли Джон Бредлі, Том Арнольд, Айс-Ті, Аманда Пейс, Кетті Лі Кросбі та інші.

«Команда 49»

Ladder 49, 2004, режисер Джей Расселл

Джек Морісон новачок у команді пожежників. Її очолює крутий капітан Майк Кеннеді, для якого підрозділ як родина. Під час гасіння чергової пожежі Джек, притиснутий сходами в палаючій будівлі та відрізаний від колег, опиняється у вогняній пастці. Поки капітан із командою намагається визволити його, Моррісон згадує своє життя і намагається зрозуміти, що змусило його обрати саме цю професію.

Головні ролі грають такі зірки Хоакін Фенікс, Джон Траволта, Джесінда Барретт, Роберт Патрік, Морріс Честнат та інші.

«Справа хоробрих»

Only the Brave, 2017, режисер Джозеф Косінскі

Нероба та наркоман Брендан, дізнавшись про вагітність своєї дівчини, раптово переглядає своє життя та йде працювати пожежником у місцеву команду. Йому там не надто раді, бо знають про його ненадійність. Проте командир дає шанс новачку. Минає рік, Брендану та його товаришам доведеться зіткнутися з однією з найбільш смертоносних пожеж в історії США.

Фільм заснований на реальних подіях, що трапились у пагорбах поблизу містечка Ярнелл 28 червня 2013 року. У той день у вогні загинула майже вся місцева пожежна команда Granite Mountain Hotshots. Вижила лише одна людина

Головні ролі зіграли Джефф Бріджес, Джош Бролін, Майлз Теллер, Джеймс Бедж Дейл.

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«Ігри з вогнем»

Playing with Fire, 2019, режисер Енді Фікмен

Відважний та досвідчений рятувальник Джейк Карсон керує командою пожежників-парашутистів в одному з районів Каліфорнії. Він настільки крутий, що з дня на день на нього чекає підвищення до начальника всіх пожежних станцій регіону. Однак мріяти йому нема коли: у лісі спалахує страшна пожежа. Під час боротьби зі стихією однієї з хатин Карсон знаходить, що сховалися від диму. Їхні батьки десь у від'їзді, і пожежники забирають врятованих із собою на станцію. Кілька днів там панує справжній хаос. Виявляється, пожежникам простіше боротися з вогнем, ніж доглядати за трьома шибениками.

У фільмі багато складних для постановки сцен, і знімальній групі довелося попітніти. Наприклад, хатину в лісі треба було відбудувати та спалити двічі, щоб зняти всі потрібні кадри. Особлива увага приділялася безпеці під час роботи з дітьми. Проте деякі трюки їм довірили виконати особисто

Головні ролі зіграли Джон Легуїзамо, Джон Сіна, Кіген-Майкл Кі, Бріанна Гілдебранд