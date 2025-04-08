У 2011 році Роберт Де Ніро очолював журі фестивалю

Роберт де Ніро отримає почесну «Золоту пальмову гілку» на 78-му Каннському кінофестивалі, який пройде з 13 по 24 травня 2025 року.

Таку почесну нагороду уже отримували Форест Вітакер, Аньєс Варда, Жан-П'єр Лео, Джоді Фостер, Майкл Дуглас, Катрін Деньов, Джордж Лукас та Меріл Стріп. Її вручатимуть акторові під час відкриття фестивалю 13 травня. А наступного дня, 14 травня, він проведе майстер клас.

«Вибір був зроблений на користь американського актора, режисера і продюсера Роберта де Ніро, на знак визнання його кар'єри і відданості кінематографу», ‒ наголосили організатори.

«У мене дуже сильні почуття до Каннського фестивалю. Особливо сьогодні, коли так багато в світі нас роз'єднує, Канни об'єднують нас. Це як повернення додому», ‒ прокоментував 81-річний Де Ніро рішення фестивалю.

Фільм Мартіна Скорсезе «Таксист» (1976(, де Де Ніро зіграв головну роль отримав у Каннах «Золоту пальмову гілку». У 2023 році актор відвідав Канни так само з фільмом Скорсезе, представляючи «Убивць квіткової повні».

А у 2011 році Роберт Де Ніро очолював журі фестивалю. Нагадаємо, цього року ця місія покладена на французьку акторку Жюльєтт Бінош.

Нагадаємо, у фільмографії Роберта Де Ніро ‒ понад 150 фільмів. Серед них такі шедеври, як «Хрещений батько 2» Копполи, «Мисливець на оленів» Майкла Чиміно, «Злі вулиці», «Казино», «Скажений бик», «Ірландець» Мартіна Скорсезе, «Одного разу в Америці» Серджіо Леоне тощо.