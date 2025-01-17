Сильвестр Сталлоне має повернути славу Голлівуду

Обраний президент США Дональд Трамп, каденція якого розпочнеться 20 січня, призначить кількох акторів своїми представниками у Голлівуді, щоб, за його словами, здолати кризу у кіноіндустрії, повідомляє Associated Press.

Джон Войт завжди був переконаним трампістом (фото Катерини Сліпченко)

Представниками Дональда Трампа стануть 69-річний Мел Гібсон («Хоробре серце»), 86-річний Джон Войт («Мегалополіс») та 78-річний Сильвестр Сталлоне («Рембо»). Вони «стануть його очима і вухами» у Голлівуді. «Це знову буде, як і самі Сполучені Штати Америки, золота епоха Голлівуду!» – написав Трамп у своїй соцмережі Truth Social.

Мел Гібсон сподівається отримати резиденцію (фото Festival de Cannes)

Гібсон дізнався про цю пропозицію з соцмереж. Однак погодився, «згадавши про свій громадянський обов'язок». Актор також поцікавився, чи отримає він у новому статусі резиденцію, адже його дім згорів від лісових пожеж.

У чому саме полягатимуть їхні обов’язки, наразі невідомо.