На вулиці так холодно, що важко повірити у прихід весни. Та поки ще сніжить, можна дивитись кіно, де все квітне. Пропонуємо підбірку з трьох таких квітучих фільмів.

«Звуки музики»

The sound music, 1965, режисер – Роберт Вайз

Молода і симпатична мешканка австрійського Зальцбурга Марія, яка осиротіла в ранньому віці, вирішує присвятити своє життя служінню Господу. Її приймають у місцевому монастирі, проте настоятелька помічає, що душу дівчини все ж таки обтяжує такий спосіб життя. Вона пропонує Марії подумати ще над своїм рішенням, поки вона працюватиме гувернанткою в будинку військового офіцера фон Траппа, вдівця з сімома дітьми.

Дівчина приходить у будинок з добрими намірами, але стикається з холодним прийомом дітей. Але згодом Марія завойовує їхню довіру за допомогою звуків музики, а разом із ними – і серце барона. Все відбувається в Альпах на квітучих весняних галявинах. Головні ролі зіграли Джулі Ендрюс та Крістофер Пламмер.

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«Весняні надії»

Hope Springs, 2012, режисер – Девід Франкель

Чудові Меріл Стріп та Томмі Лі Джонс зіграли подружню пару Арнольда та Кей Соумсів, які відзначають 31 річницю з дня весілля. Діти давно виросли і створили свої сім'ї, але ж життя триває, і так хочеться відродити колишні романтичні стосунки. Кей вирішує звернутися до сімейного психолога Бернарда Фелда. Подружжя пакує валізи і вирушає у невелике курортне містечко Грейт Хоуп Спрінгс, щоб врятувати стосунки за допомогою доктора Фелда. Звісно, на тлі чудових весняних пейзажів.

«Мої думки тихі»

2020, режисер – Антоніо Лукіч (на головному фото)

Зазнавши безліч невдач в роботі та особистому житті, молодий звукорежисер-фрілансер Вадим (Андрій Лідаговський) отримує шанс розпочати все спочатку. Просте завдання – записати голоси закарпатських тварин – може стати його шансом назавжди залишити «незручну Україну» та вирушити в «привабливу Канаду», якомога далі від проблем. Він їде до рідного Ужгорода, а звідти має вирушити в Карпати. Проте все виявляється набагато складніше, коли головною його супутницею в новій роботі стає мама Вадима (Ірма Вітовська). А в Ужгороді на повну силу квітнуть сакури.