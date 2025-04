Комедії – один із найулюбленіших жанрів глядацького кіно. На день сміху ми підготували добірку перевірених часом картин, які можна дивитись незліченну кількість разів. Вони були зняті давно, проте продовжують бути смішними, зворушливими та актуальними. Усі вони – чудові ліки від стресу. Принаймні на кілька годин.

«У джазі лише дівчата» («Дехто любить гарячіше»)

Some Like It Hot, 1959, режисер – Біллі Вайлдер, у головних ролях: Мерілін Монро, Тоні Кертіс, Джек Леммон

Щоб врятуватися від мафії, невдахи музиканти Джо і Джеррі вирішують переодягнутись в жіночий одяг та влаштуватися в жіночий джазовий оркестр. Вони видають себе за Джозефіну та Дафну, колишніх студенток неіснуючої консерваторії.

Суміш комедії, мюзиклу та гангстерського фільму за участю головного секс-символу епохи Мерилін Монро, була просто приречена на успіх. Фільм отримав премію «Оскар» та три премії «Золотий глобус». Американський інститут кіномистецтва поставив його на перше місце в рейтингу 100 найсмішніших американських фільмів за 100 років.

«Іграшка»

Le jouet, 1976, режисер – Франсіс Вебер, у головних ролях: П'єр Рішар, Мішель Буке, Фабріс Греко

Франсуа Перрен – журналіст, який працює в газеті La Parisien, що належить могутньому і корумпованому П'єру Рамбалю-Коше. Франсуа – добра та чесна людина, однак він постійно зазнає невдач. Одного дня Франсуа знайомиться з сином Рамбаля-Коше, який хоче, щоб той став його іграшкою.

«Приборкання норовливого»

Il bisbetico domato, 1980, режисер – Кастеллано та Піполо, у головних ролях: Адріано Челентано, Орнелла Муті (на головному фото)

Дія фільму розгортається у вигаданому італійському селі Ровіньяно неподалік Воґера. Фермер на ім'я Елія – переконаний холостяк із дуже складним характером. Якось повз село проїжджає молода дівчина на ім'я Ліза Сільвестрі, у якої ламається машина. Їй доводиться зробити зупинку у Ровіньяно, де вона знайомиться з Елією. Складність характеру фермера змушує дівчину, яка звикла отримувати у житті все, чого забажає, вирішує спробувати його перевиховати.

«Тутсі»

Tootsie, 1982, режисер – Сідні Поллак, у головних ролях: Дастін Хоффман, Джессіка Ленг

Головний герой – актор Майкл Дорсі, який не може знайти нормальну роботу, а через власний непростий характер не може втриматись навіть на тих, куди його беруть. У той же час він дізнається, що творці серіалу «Лікарня Південного Заходу» безуспішно шукають актрису на роль адміністраторки лікарні. Він вирішує перевдягтися у жіночу сукню та піти на проби. В образі Дороті він одразу отримує роботу.

Комедія Сідні Поллака отримала три премії «Золотий глобус» та премію «Оскар» за найкращу жіночу роль другого плану.

«Голий пістолет»

The Naked Gun: From the Files of Police Squad!, 1988, режисер – Девід Цукер, у головних ролях: Леслі Нільсен, Прісцілла Преслі

Френк Дребен – лейтенант поліції, якому під силу будь-яке найзаплутаніше розслідування. Він допомагає в біді друзям, усуває небезпечних терористів, розслідує жахливі злочини – словом, може все. Навіть врятувати світ. Але спочатку допомоги потребує англійська корона. Френк має протистояти міжнародній змові, мета якої – занапастити королеву Єлизавету II. Єдина проблема, непідвладна Френку, – його стосунки з жінками.

Фільм «Голий пістолет» є початком циклу картин про смішного, але впертого поліцейського. Усі вони є пародіями на поліцейські детективи.

«Вечеря з придурком»

Le dîner de cons. 1998, режисер – Франсіс Вебер, у головних ролях: Жак Вільре, Тьєррі Лермітт

Багатий видавець раз на тиждень вкрай незвично розважається з друзями. Кожен запрошує на вечерю дурня, з якого всі знущаються, а бідолаха навіть цього не розуміє. Той, хто приведе найсмішнішого дурня, виграє. За рекомендацією знайомого П'єр Брошан запрошує на вечерю потенційного чемпіона в особі скромного податкового інспектора. Однак Брошан травмувався під час гри у гольф, вечерю скасували, а дружина повідомила Брошану, що йде від нього назавжди. Майже знерухомлений Брошан шукає свою дружину, і йому в усьому доводиться покладатися на свого дурня.

«Великий Лебовський»

The Big Lebowski, 1998, режисери – Джоел та Ітан Коени, у головних ролях: Джефф Бріджес, Джон Гудмен, Джуліанна Мур, Стів Бушемі

Головного героя всі звуть Чувак. Він нічого не робить, тільки п'є, їсть, грає в боулінг з такими ж неробами. Він потребує грошей, але ця обставина його мало бентежить. Однак той факт, що двоє бандитів його випадково прийняли за мільйонера, Чувака надзвичайно спантеличив. І це послужило причиною для знайомства героя з мільйонером, Великим Лебовські, та подальших пригод.