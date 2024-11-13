Коли на вулиці мряка та бракує добрих новин, лише французькі комедії можуть бути ліками. Нагадуємо лише про шість з них, проте кожна перевірена часом та діє безпрограшно.

«Ресторан пана Септіма»

Le grand restaurant, 1964, режисер Жак Беран, у головній ролі Луї де Фюнес

Любов всього життя пана Септіма – це його ресторан. Він обожнює своє творіння та ретельно контролює все до дрібниць. Але одного дня у ресторані викрадають високопосадовця. Тепер пан Септім має відновити репутацію свого закладу. А для цього йому треба знайти злочинців.

«Іграшка»

Le jouet, 1976, режисер , у головних ролях П'єр Рішар, Мішель Буке, Фабріс Греко

Журналіст Франсуа Перрен нарешті знайшов роботу у газеті France Hebdo. Першим завданням стало написання статті про магазин іграшок, що належить, як і сама газета, мільйонерові П'єру Рамбаль-Коше. У магазині Перрен потрапляє на очі Еріку, який є сином мільйонера. Хлопчик заявляє, що хоче саме його як іграшку. Перрен протестує, але його все ж вмовляють оселитися на деякий час у будинку мільйонера.

«Чудовисько»

L'animal, 1977, режисер Клод Зіді, у головних ролях Жан-Поль Бельмондо, Рекел Велч

Мішель Гоше – каскадер, який виконує трюки будь-якої складності. До того ж він ще й дуже талановитий актор, але, на жаль, він залишається лише дублером зірок. І все через його поганий характер. Саме тому його кидає кохана. Що робити? Коли одного дня до Парижа прилітає кінозірка Бруно Феррарі, схожий на Мішеля як дві краплі води, Мішель розуміє, що це його шанс повернути собі втрачене.

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«Ремонт»

Travaux, on sait quand ça commence, 2005, режисерка Бріжит Руан, у головній ролі Кароль Буке, на головному фото

Шанталь – адвокатка, яка займається правами нелегалів. Саме їх вона наймає щоб відремонтувати свою розкішну паризьку квартиру Тепер її життя перетворюється на божевільню.

«Мій найкращий друг»

Mon meilleur ami, 2006, режисер Патріс Леконт, у головних ролях Даніель Отей, Дені Бун, Жюлі Гайє

Франсуа – успішний 40-річний антиквар. Багатий, зарозумілий та зовсім самотній. Одного разу його бізнес-партнер Катрін пропонує суперечку: якщо Франсуа через кілька днів представить їй найкращого друга, вона віддасть йому дуже цінну грецьку вазу.

«Кохання без пересадок»

Amour & turbulences, 2013, режисер Александр Кастаньєтті, у головних ролях Людівін Саньє, Ніколя Бедо

Випадково у сусідніх кріслах літака опиняються Антуан та його колишня дружина Жюлі, з якої вони розлучилися кілька років тому. З Нью-Йорка до Парижа потрібно летіти довгих сім годин, тож героям фільму вистачить час згадати усі минулі образи.