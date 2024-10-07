Осінь – не лише дощ та холод. Осінь – це ще і чудове тло для гарного кіно. Пропонуємо лише сім з великої кількості «осінніх» фільмів.

«Легенди осені»

Legends of the Fall, 1994, режисер Едвард Цвік

Епічна картина, яка від початку й до кінця розповідає історію життя полковника Вільяма Ладлоу та трьох його синів: Альфреда, Трістана та Семюела. Історія про братів, які разом росли, дорослішали, закохувалися в ту саму жінку, йшли на Першу Світову війну… Історія про життя і смерть, вірність і зраду, любов і самотність.Головні ролі у фільмі зіграли Бред Пітт, Ентоні Гопкінс, Джулія Ормонд.

«Осіння казка»

Conte d'automne, 1998, режисер Ерік Ромер

Магалі втратила чоловіка у 45 років. Її найкраща подруга Ізабель розмістила оголошення про знайомство в газеті та обрала кандидата. А дівчина сина Магалі задумала познайомити майбутню свекруху зі своїм колишнім учителем філософії. На весіллі дочки Магалі знайомиться одразу з двома чоловіками.

«Правила виноробів»

The Cider House Rules, 1999, режисер Лассе Гальстрем

Колишній вихованець притулку мріє про медичну освіту, багато стажується у практикуючого акушера, але поки що не може дозволити собі стати студентом. Він приїжджає до Нової Англії та оселяється в сім'ї, яка володіє фруктовими садами й займається виробництвом сидру. Щоб платити за житло та мати власні гроші, він наймається збирачем яблук. Головні ролі зіграли Тобі Макгуаяр, Шарліз Терон, Майкл Кейн.

«Осінь у Нью-Йорку»

Autumn in New York, 2000, режисер Джоан Чень, на головному фото

Господар нью-йоркського ресторану Вілл Кін, гуляючи Центральним парком, побачив Шарлотту Філдінг, а ввечері знову зустрів її у себе в ресторані. Досвідчений та невтомний ловелас Вілл, незважаючи на різницю у віці, миттєво поринув у нову любовну пригоду. Але згодом Вілл Кін дізнався про те, що його обраниця смертельно хвора…

Головні ролі зіграли Річард Гір та Вайнона Райдер.

«Солодкий листопад»

Sweet November, 2001, режисер Пет О'Коннор

Нельсон робить кар'єру у рекламному бізнесі Сан-Франциско. Одного разу він відпрошується з роботи на пару годин (що трапляється з ним вкрай рідко), щоб скласти іспит на отримання прав водія. Там він і зустрічає Сару, жінку, зовсім не схожу на тих, з якими звик мати справу. Через Нельсона Сара провалює свій іспит, і тепер цілий місяць вона не зможе сісти за кермо. Тепер Нельсон має витратити на неї місяць свого життя. І цей листопад назавжди змінює життя самотнього Нельсона.

Головні ролі зіграли Кіану Рівз та Шарліз Терон.

«Останнє кохання містера Моргана»

Mr. Morgan's Last Love, 2013, режисер Сандра Неттлбек

Стрічка розповість історію літнього американського професора Метью Моргана. Він живе у Парижі, викладає філософію в університеті. Його дружина, яку він кохав усе життя, померла кілька років тому. Стосунки з дітьми не складаються.

Якось він стикається з Полін, молодою, веселою та відкритою парижанкою, викладачкою танців. І Метью починає дивитись на цей світ по-іншому. У кадрі осінь у Парижі.

У головних ролях Майкл Кейн та Клеманс Поезі.

«Щасливий випадок»

Coup de Chance, 2023, режисер Вуді Аллен

Фанні працює в арт-галереї у Парижі. Якось вона зустрічає на вулиці свого колишнього однокласника Алена, який був у неї закоханий у шкільні роки. Вони починають зустрічатися регулярно. Ален виявився письменником-початківцем, який завершує роботу над своїм першим романом. Чоловік Фанні Жан – успішний бізнесмен, який, за його словами, допомагає багатим людям стати багатшими. Серед знайомих Жана ходить чутка, що той став успішним після підозрілої смерті свого компаньйона.

Події чорної комедії Вуді Аллена розгортається на тлі осіннього Парижа.