У День вчителя, який в Україні відзначають в першу неділю жовтня, пропонуємо згадати кілька вдалих фільмів про вчителів, яким вдалося змінити світ для своїх учнів.

Опус містера Голланда

Mr. Holland's Opus, 1995

Чудовий музикант Гленн Голланд залишає концертну діяльність та влаштовується викладачем музики до школи. Спочатку він підходить до роботи формально та сприймає свою посаду мало не як покарання, але поступово розуміє, що це дуже важлива діяльність. Голланд все ще мріє написати великий твір, але на нього чекає сильний удар: син народжується нечуючим.

Картина Стівена Герека, головну роль у якій зіграв Річард Дрейфусс, охоплює близько 30 років життя героїв. Сюжет показує, як Голланд від егоїстичної мрії про славу поступово приходить до бажання допомагати іншим.

Товариство мертвих поетів

Dead Poets Society, 1989, на головному фото

Один з найкращих фільмів про школу, знятий Пітером Віром із Робіном Вільямсом у головній ролі.

Навчальний процес в академії Wellton побудований найсуворішим та найконсервативнішим чином. Але новий викладач літератури Джон Кітінг не планує дотримуватись встановлених правил. Його підопічні таємно відроджують літературний клуб «Товариство мертвих поетів». Проте в одного з них невдовзі починаються проблеми. Джон Кітінг – приклад викладача, який надихає своїх учнів і допомагає їм відкривати щось нове. А трагічний сюжет фільму говорить про те, що батькам теж потрібно враховувати бажання та мрії своїх дітей.

Посмішка Мони Лізи

Mona Lisa Smile, 2003

«Посмішка Мони Лізи» – фільм про спроби сміливої ​​викладачки йти проти системи тавиховувати в своїх студенток віру в більш світле майбутнє. Кетрін Вотсон (Джулія Робертс) вважає, що жінкам час взятися за освіту та боротьбу за рівні права. Для цього не потрібні гасла або демонстрації, просто потрібно почати з себе. Героїня залишає вирушає у Массачусетс, де планує викладати історію мистецтва в жіночому коледжі. Заняття Кетрін швидко стають популярними: вона висловлюється про фемінізм, надихає підопічних та кидає виклик стереотипам. Серед учениць дівчата з різним характером та поглядами, але більшість з них замислюється над словами міс Вотсон та починає критично дивитися на навколишній світ. Керівництву консервативного коледжу не до вподоби наявність такого педагога.

Школа року

The School of Rock, 2003

Талановитого гітариста Дьюї Фінна виганяють із рок-групи. Грошей у нього немає і він змушений піти працювати вчителем на заміну у приватну школу. Але Дьюї нічого не тямить у викладанні, а тому просто збирає з учнів рок-групу.

Режисер Річард Лінклейтер зняв непересічний фільм «Юність», над якими він працював роками. «Школа року» – легкий музичний фільм, який і розважає, і вчить.

Великі дебати

The Great Debaters, 2007

Мелвін Толсон працює тренером з дебатів у коледжі невеликого техаського міста. Його підопічні, серед яких тільки темношкірі учні, мають на рівних суперечатись з представниками елітних шкіл, у тому числі з вихованцями Гарварда. Все це відбувається у 1930-х роках, за часів сегрегації.

Дензел Вашингтон сам поставив цей фільм та зіграв головну роль. Сюжет базується на реальній історії Мелвіна Толсона, який усіма силами боровся з расизмом та сегрегацією у США.

Вчитель на заміну

Detachment, 2011

Вчитель на заміну Генрі Барт вирушає викладати до школи, розташованій у неблагополучному районі. У цьому закладі учні не соромляться лаятись прямо на уроках. Барту вдається налагодити атмосферу у класі. Але в особистому житті в нього все тільки погіршується.

Картину Тоні Кея («Американська історія Ікс») швидше можна назвати філософською притчею, аніж драмою. Розповідь тут переривається монологами головного героя, а фінал є дуже неоднозначним. Перевагою картини є акторська гра Едріана Броуді.

Учительська

Das Lehrerzimmer, 2023

Головна героїня – молода вчителька-ідеалістка Карла Новак. Коли одного з учнів школи підозрюють у крадіжці, вона вирішує докопатися до суті справи. Однак її дії згодом призводять до непередбачуваних наслідків. Одна драматична подія перетворюється на психологічну війну, а сама Карла опиняється між своїми ідеалами та шкільною системою, де наслідки її дій загрожують зламати її саму.

Режисер і співавтор сценарію – Ількер Чатак, володар студентського «Оскара» 2015 року за свій короткий метр «Садакат». Операторка – Джудіт Кауфманн, відома за свою роботу над фільмом «Корсет» про австрійську імператрицю Сісі.

Головну роль у картині зіграла Леоні Бенеш, відома за своїми роботами в серіалах «Корона» й «Вавилон-Берлін», а також у фільмі Міхаеля Ханеке «Біла стрічка».

Картина представляла Німеччину у боротьбі за «Оскар», а також отримала нагороду на Берлінале.