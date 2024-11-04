У кінотеатрах триває прокат драми «Час жити» Джона Кроулі (на головному фото), де закохану пару грають Ендрю Гарфілд та Флоренс П’ю.

Перспективна шеф-кухарка Алмут (Флоренс П’ю) випадково збиває машиною Тобіаса (Ендрю Гарфілд). Ця аварія кардинально змінює життя двох молодих людей, і стає початком неймовірного роману, який вкотре доводить, що кохання подекуди об’єднує абсолютно несхожих між собою людей.

Це – історія кохання та справжньої життєвої драми, яка, на думку критиків, знаменує відродження жанру класичної голлівудської мелодрами. Картина має усі шанси стати поруч із такими фільмами, як «Солодкий листопад» та «Один день».

Нелінійна розповідь дозволяє прожити усі історію від зустрічі та початку любовної історії до її завершення. До того ж про те, що героям не судилося довго бути разом ми дізнаємося з першої сцени, так що і спойлери тут зайві.

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Однак не зайвим є те, що історії цій співчуваєш, за акторами цікаво стежити, а ті драми, які вони переживають, аж ніяк не притягнуті за вуха.

Тож якщо вам, як і нам, сподобався цей фільм, є можливість передивитись ще п’ять фільмів, де є історія кохання, що ускладнена важкою хворобою одного з героїв, фільмів про те, як можна жити та любити у неймовірно важких обставинах. П’ять фільмів, де є оптимізм та світлий смуток, попри відсутність класичного гепі-енду.

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«Померти молодим»



Dying Young, режисер Джоел Шумахер, у головних ролях Джулія Робертс, Кемпбелл Скотт, Вінсент Д'Онофріо

Гіларі О'Ніл після емоційного та остаточного розставання з хлопцем вирішує кардинально змінити своє життя. Вона переїжджає до мами, а через пару днів знаходить в газеті оголошення та, слідуючи інтуїції, вирушає на співбесіду, щоб стати доглядальницею у хворого на лейкемію Віктора Джеддіса. Віктор вміє дивитися на світ особливим поглядом, але він втомився боротися, лікування забирає багато сил і заважає насолоджуватися, можливо, останніми місяцями на землі. Герої разом їдуть на північ.

«Осінь у Нью-Йорку»



Autumn in New York, 2000, режисер Джоан Чень, у головних ролях Річард Гір та Вайнона Райдер



Власник нью-йоркського ресторану Вілл Кін, гуляючи Центральним парком, побачив Шарлотту Філдінг, а ввечері знову зустрів її у себе в ресторані. Досвідчений та невтомний ловелас Вілл, попри різницю у віці, миттєво поринув у нову любовну пригоду. Але згодом Вілл Кін дізнався про те, що його обраниця смертельно хвора.

«Солодкий листопад»

Sweet November, 2001, режисер Пет О'Коннор, у головних ролях Кіану Рівз та Шарліз Терон

Нельсон робить кар'єру у рекламному бізнесі Сан-Франциско. Одного разу він відпрошується з роботи на пару годин (що трапляється з ним вкрай рідко), щоб скласти іспит на отримання прав водія. Там він і зустрічає Сару, жінку, зовсім не схожу на тих, з якими звик мати справу. Через Нельсона Сара провалює свій іспит, і тепер цілий місяць вона не зможе сісти за кермо. Тепер Нельсон має витратити на неї місяць свого життя. І цей листопад назавжди змінює життя самотнього Нельсона.

«Головне – не боятися!»

A Little Bit of Heaven, 2010, режисер Ніколь Кессел, у головних ролях Кейт Гадсон, Гаель Гарсіа Берналь, Кеті Бейтс, Люсі Панч, Вупі Голдберг, Пітер Дінклейдж



Марлі Корбетт – кмітлива та безтурботна керівниця відділу реклами з Нового Орлеану. Вона уникає серйозних стосунків, проте має багато друзів. Одного дня після зустрічі з доктором Джуліаном Гольдштейном вона дізнається, що має невиліковний рак. Здоров'я Марлі починає погіршуватися, і вона все частіше і частіше відвідує свого лікаря Джуліана. Між ними виникають романтичні стосунки.

«Зараз саме час»



Now Is Good, 2012, режисер Ол Паркер, у головних ролях Дакота Фаннінґ та Джеремі Ірвін

Сімнадцятирічній дівчині Тессі Скот поставили невтішний діагноз – лейкоз. Вона відмовилася від лікування, розуміючи, що це марно. Натомість вона вирішила прожити останні дні свого життя весело та цікаво, а також склала список того, що має встигнути зробити в цьому житті: спробувати наркотики, стрибнути з парашутом, втратити цноту… Проте знайомство із сусідським хлопцем Адамом змінює всі її плани. Тепер у її списку з'являються такі речі, як «дожити до старості» чи «народити дитину».