Презентація фільму про Героя України Тараса Матвіїва

У четвер, 10 липня, в музичній школі Жидачева відбулася презентація документального фільму «Живий. Тарас Матвіїв». Фільм про Героя України презентували у його рідному місті в роковини загибелі воїна.

Авторка фільму випускниця факультету журналістики Львівського національного університету імені Івана Франка Аліна Штемпель відзняла стрічку для захисту бакалаврського диплома, але зізнається, цей фільм відразу став для неї не просто дипломною роботою, а чимось сакральнішим, оскільки вона давно цікавиться життєвим шляхом і творчістю Тараса Матвіїва.

«Людина, яка усе своє життя присвятила іншим – не може піти безслідно. І навіть після народження для неба, вона житиме на землі. Житиме у людях, справах і навіть у думках. Документальний фільм “Живий. Тарас Матвіїв” – саме про таке життя. Життя після народження для неба. Головна мета, яку ми ставили перед собою – познайомити глядача з Тарасом – живим. Якби мене попросили описати увесь фільм лише одним словом, я без жодних роздумів сказала б – Любов. Саме Любов була головним життєвим орієнтиром Тараса», – зазначила Аліна Штемпель.

Фільм охоплює розповідь про життя Героя України від дитинства до загибелі на війні у 2020 році. Про життя бійця розповідає не безпосередньо авторка фільму, а близькі та рідні полеглого воїна. В основі сюжету фільму – інтерв’ю із 11 людьми, які знали Тараса.

«Фільми присвячені Тарасові й іншим нашим захисникам – дуже важливі, оскільки так викристалізовується українська нація. На прикладі таких, як Тарас – це натхнення для молоді й наступного покоління. Ми не кажемо, що Тарас помер, ми кажемо, що він народився для неба, і це ми кажемо не просто так. Одного разу мій син напише такі слова: «Смерті нема, є лише повернення»», – сказала мама Тараса Матвіїва Валентина.

Під час роботи над стрічкою Аліна Штемпель поспілкувалася з батьками військового – Валентиною та Тарасом Матвіївими; з доцентом факультету журналістики ЛНУ імені Івана Франка Ольгою Квасницею; з головною редакторкою телеканалу НТА, однокурсницею Тараса Наталією Струк; з добровольцем російсько-української війни, другом Тараса Антоном Петрівським; з ветераном ЗСУ, товаришем полеглого воїна Тарасом Чолієм; з викладачем Національної академії сухопутних військ Сергієм Похнатюком; з директоркою редакції радіомовлення «Жидачів ФМ», колегою Тараса Іриною Берник-Данилець; з солдатом взводу 24 ОМБр, яким командував Тарас Інною Ждановою; з духовним батьком Тараса ієромонахом Леонідом Григоренком; з головою громадської організації «Лицар» імені Героя України Тараса Матвіїва Романом Пеленичкою.

На презентації фільму були присутні військовослужбовці 24 ОМБр, викладач факультету журналістики ЛНУ імені Івана Франка, громадськість Жидачева та рідні Тараса Матвіїва.

«Дуже приємно, що велика кількість людей прийшла на презентацію фільму добровільно, аби побачити стрічку про життєвий шлях Тараса. Велика кількість осіб, які сьогодні тут, з Тарасом ніколи не були знайомі. Але важливо, що є поширення цього чину для сьогоденної молоді. Я особисто був вихований на багатьох чеснотах й ідеалах Тараса. Вони мені дуже згодилися під час повномасштабної війни», – зазначив військовослужбовець батальйону «Нахтіґаль» Ігор Шолтис.

Згодом організатори планують провести ще одну презентацію у Львові, але точна дата ще невідома. Після повторного показу фільм буде у відкритому доступі для всіх глядачів.

Тарас Матвіїв – український журналіст, поет, громадський діяч, волонтер та військовий. Був активним учасником Революції Гідності та одним з ініціаторів створення і координатором Пошукової ініціативи Майдану. У 2015 році став добровольцем та воював у складі окремої добровольчої чоти «Карпатська Січ». На фронті його знали під позивним «Сармат».

У 2019 Тарас закінчив лідерські курси Національної академії Сухопутних військ ім. Петра Сагайдачного й отримав звання молодшого лейтенанта. Після академії повернувся на фронт, як командир взводу мотопіхотного батальйону 24 окремої механізованої бригади ім. Короля Данила. Загинув Тарас Матвіїв 10 липня 2020 року під Троїцьким. Він рятував своїх бійців з палаючого бліндажу під час мінометного обстрілу. Посмертно нагороджений званням Героя України.

Фото Ярослава Табінського