У понеділок, 6 грудня, у Львові вшанували Героя України Тараса Матвіїва, який півтора року тому загинув на Сході. Меморіальну таблицю йому встановили при вході до факультету журналістики, де він навчався. Це вулиця Генерала Чупринки, 49. На відкриття пам'ятного знаку прийшли рідні Героя, його побратими, викладачі та одногрупники.

«Із часів Революції гідності для нього перемогти було найважливіше. Саме перемогти, а не здобути мир будь-якою ціною. Знаєте, ми обдумували вже мільйон разів і зрозуміли, що наш син не чинив би по-іншому», – розповіла мама загиблого захисника Валентина Матвіїв.

На війну Тарас пішов добровольцем у 2015 році, тоді воював у населеному пункті Піски, що в Донецькій області. А через три роки отримав звання молодшого лейтенанта, відтак був контрактником у 24 окремій механізованій бригаді. Загинув військовий у липні 2020 року поблизу селища Троїцьке на Луганщині. Це сталося через мінометний обстріл зі сторони ворога. Військовий саме допомагав своїм товаришам. Але одна із мін впала на позицію й смертельно поранила захисника. Він помер дорогою до лікарні.

«Тарас писав вірші. Таке я дізнався вже після його загибелі. В них він справді хотів, щоб ми пробудилися і нарешті почали творити ту державу, про яку мріяли сотні років», – розповів Антон Петрівський.

Звання Героя України йому присвоїли вже посмертно – 13 липня 2020 року. На рідному факультеті хочуть започаткувати іменну стипендію для студентів-журналістів за їхній патріотизм та тверду громадянську позицію.

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