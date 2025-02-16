Найкращі комедії для вечорів вихідних

Комедія – один з найулюбленіших жанрів для мільйонів кіноманів. Сповнені гумористичних та курйозних моментів стрічки покращують настрій та налаштовуються на позитивний вайб. Особливо цікаво та весело дивитися українські комедії, адже контекст – максимально зрозумілий, а локальні жарти дарують ще більше усмішок.

Ми підготували добірку нових українських комедій. Вони чудово пасуватимуть для кіновечорів з друзями або рідними.

«Я працюю на цвинтарі» (2022, реж. Олексій Тараненко)

Українці вже назвали стрічку найкращою комедією з чорним гумором в історії нашого кінематографа. В центрі сюжету – чоловік, на ім'я Олексій. Він заробляє на життя тим, що виготовляє надгробки. Минуле для Олексія – суцільна бентега. Сьогодні – теж не доставляє особливої радості. Тим більше, що доводиться розв'язувати проблеми доньки-підлітки. Загалом комфортне місце Олексія – кладовище, серед квітів та тиші. Хоча й там живі примудряються порушити його спокій. Тим більше, що пригоди тільки починаються.

Фільм «Я працюю на цвинтарі» надзвичайно припав до душі глядачам. У відгуках вони зауважують, що стрічка викликає цілий спектр емоцій: від світлої радості до ностальгії й бажанням пустити сльозу розчулення.

«Сусідка» (2022, реж. – Наталія Пасеницька)

Сценарій для романтичної комедії написала Ірена Карпа. Головні ролі виконали Артемій Єгоров та Ксенія Мішина. Фільм отримав схвальні відгуки від глядачів. Люди зауважують, що стрічка – весела, драйвова і з романтичними щемливими моментами. Холостяк Петро кинув виклик і побився об заклад зі своїм другом. Парі вийшло з романтичними вайбами, адже передбачає проживання під одним дахом з жінкою.



Так життя зводить Петра з Веронікою, яка покинула чоловіка-аб'юзера. Тепер пару чекає безліч курйозів, несподіванок, карколомних перепитій. Чи вистачить їм часу, щоб закохатися?

«Смак свободи» (2024, реж. Олександр Березань)

Зворушлива комедія зі справжньою українською естетикою та зв'язком поколінь. До зіркового складу увійшли неперевершені Ірма Вітовська-Ванца та Римма Зюбіна.



Варя втрачає роботу кухарки, адже придорожнє кафе не змогло оцінити її прагнення створювати високу кухню. У пошуках реалізації дівчина вирушає назустріч мріям. Несподівано вона знаходить книжку Ольги Франко – забутої легенди української кухні. Тепер життя Варі змінюється на 180 градусів. Чи вдасться їй знайти своє місце у світі?