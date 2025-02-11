Кіно
У Києві вручили третю премію «Чорний лотос»
Премією нагороджують за найкращі досягнення у театрі та кіно0
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У Києві вручили третю премію «Чорний лотос», якою нагороджують акторів, режисерів, сценаристів, драматургів театру та кіно за активну роботу та досягнення у 2024 році. Премію започаткував продюсер, засновник та генеральний продюсер кінофестивалю «Миколайчук OPEN» у Чернівцях Олексій Гладушевський, який і назвав імена лауреатів.
Лауреати премії «Чорний лотос - 2025»
- Актор другого плану в кіно – Саша Новиков («Малевич», режисерка Дарія Онищенко)
- Актор другого плану в театрі – Олег Гоцуляк («Отелло», режисерка Оксана Дмитрієва, Театр драми і комедії на Лівому березі Дніпра)
- Акторка другого плану в кіно – Ірма Вітовська («БожеВільні», режисер Денис Тарасов)
- Акторка другого плану в театрі – Даша Пльондер («Ковзанка», режисер Дмитро Леончик, театр «Золоті ворота»)
- Серіал – «Перевізниця» (Starlight Media, шоуранер Євген Тунік)
- Відкриття року – Ольга Голдис («Отелло», Національний академічний драматичний театр імені Лесі Українки; «Процес», Театр на Подолі, режисер обох вистав Давид Петросян)
- Короткометражний фільм – «Нюанс» (режисер Олег Кібальник) та «Останній «крайній» дубль» (режисерка і продюсерка Маргарита Воронова)
- Документальний фільм – «Фрагменти льоду» (режисерка Марія Стоянова, продюсери Аліна Горлова, Максим Наконечний)
- Актор у кіно (головна роль) – Віктор Жданов («Сірі бджоли», режисер Дмитро Мойсеєв)
- Актор у театрі (головна роль) – Арсен Бойчук («На полі крові», режисерка Маргарита Стельмах-Юр, Камерний театр «Маланка»)
- Акторка у кіно (головна роль) – Олена Узлюк («Уроки толерантності», режисер Аркадій Непиталюк)
- Акторка у театрі (головна роль) – Римма Зюбіна («Вороги. Історія любові», режисер Максим Голенко, Національний театр імені Марії Заньковецької)
- Режисерка (кіно) – Жанна Озірна («Медовий місяць»)
- Режисерка (театр) – Тамара Трунова («Ha*l*t», Театр на Лівому березі)
- Фільм року – «Редакція» (режисер Роман Бондарчук, продюсерка Дарія Бассель)
- Вистава року – «Самотній Захід» (режисер Олександр Соколов, продюсерка Катерина Янюк)
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