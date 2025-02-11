У Києві вручили третю премію «Чорний лотос», якою нагороджують акторів, режисерів, сценаристів, драматургів театру та кіно за активну роботу та досягнення у 2024 році. Премію започаткував продюсер, засновник та генеральний продюсер кінофестивалю «Миколайчук OPEN» у Чернівцях Олексій Гладушевський, який і назвав імена лауреатів.

Лауреати премії «Чорний лотос - 2025»