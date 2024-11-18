Жанна Озірна на церемонії нагородження

Психологічна драма Жанни Озірної «Медовий місяць» здобула гран-прі журі «Золотий Атлас» на міжнародному кінофестивалі в Аррасі. Стрічка виробництва кінокомпанії Toy Cinema продюсера Дмитра Суханова була представлена в головній секції Європейського конкурсу.

«Після церемонії нагородження я поспілкувалась з журі. Мені було дуже приємно почути відгуки на фільм саме з мистецької точки зору: як він був зроблений, які режисерські рішення були прийняті, чому саме така візуальна мова. Окремо члени журі відзначили чудову гру наших акторів. Для нас це важлива нагорода, адже так наш голос та наші історії звучать гучніше на міжнародній арені», – поділилась Жанна Озірна.

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Фільм «Медовий місяць» – це психологічна драма, яка досліджує тонкі аспекти людських стосунків в момент травматичного досвіду війни. Пара 30-річних закоханих Тарас (Роман Луцький) і Оля “(Ірина Нірша” опиняються в окупації в щойно придбаній квартирі. В пастці без електрики, води й зв’язку, пара зазирне у безодню інтимності під час смертельної небезпеки.

Світова прем’єра фільму відбулась на Венеційському кінофестивалі, а національна – на кінофестивалі «Молодість», де фільм здобув гран-прі «Скіфського оленя». Стрічка «Медовий місяць» створена за підтримки La Biennale Di Venezia і повністю знімалась в Україні, у Києві на початку 2024 року.

Міжнародний кінофестиваль в Аррасі – один із найавторитетніших кінофорумів Європи, який популяризує європейське кіно, зняте молодими кінематографістами. Цьогоріч фестиваль відбувся 8-17 листопада.