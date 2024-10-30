У стрічці йдеться про ветерана, який повертається додому та намагається відновити стосунки з родиною

Режисерка фільму «Татова колискова» Леся Дяк отримала спеціальну відзнаку New Talent Tvcine Channels Award за найкращий перший повнометражний фільм на кінофестивалі Doclisboa у Португалії. Журі відзначило Лесю Дяк за зображення вразливості чоловіка, на якому війна лишила глибокі шрами.

«Ми радіємо можливості привернути увагу міжнародної спільноти до труднощів українського ветерана, який повертається додому після трьох років служби на російсько-українській війні», – зазначила Леся Дяк.

«Татова колискова» – повнометражний документальний дебют режисерки Лесі Дяк, яка також виступила продюсеркою стрічки разом з Монікою Лазуреан-Горган, Еленою Мартін та співпродюсером Хрвоє Освадічем. У стрічці йдеться про ветерана Сергія, який повертається додому із зони бойових дій і намагається відновити стосунки з дружиною Надією та їхніми трьома синами.

Фільм неочікувано змінює траєкторію, коли Сергій повертає камеру на саму режисерку. Ця зміна ролей створює простір для відкритого діалогу про любов та людські стосунки, оскільки режисерка ділиться власним досвідом розриву з іншим українським ветераном війни.

Doclisboa – один із провідних фестивалів документального кіно, який щорічно проходить у Португалії. Фестиваль фокусується на сучасному документальному кіно, висвітлюючи гострі соціальні та політичні проблеми сучасності.