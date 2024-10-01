До Дня захисників і захисниць України композиторка Маргарита Кулічова випустила саундтрек до фільму Лесі Дяк «Татова колискова». Саундтрек, який має назву «Тривожна колискова» можна прослухати тут.

«Татова колискова» зосереджується на викликах українського ветерана Сергія, який повертається додому після трьох років служби на cході України під час війни з Росією. Досі обтяжений відповідальністю за втрачені життя на війні, він намагається відновити стосунки з дружиною Надією та їхніми трьома синами. Сергій знаходить роботу і намагається жити звичайним життям. Народження доньки додає психологічної напруги. Врешті решт невидимі травми, спричинені війною, відштовхують ветерана Сергія від родини. У 2022 році після початку великої війни Росії проти України Сергій повертається на фронт захищати Україну.

«Для мене це історія безумовної любові Сергія. Сильної, палкої, часом безкомпромісної, але завжди всеохоплюючої. Саме тому в саундтреку мені було важливо зберегти цю "присутність тата", любов якого відчуваєш, навіть коли його немає поруч. Чути доторки до струн, поскрипування дерев'яної деки, неспішність мелодії, дихання, паузи, вслухання – все це вибудовує світ, де тато ховає тривожність за своєю спиною. І нехай долітають лише відлуння, це – моя, татова колискова», – розповідає Маргарита Кулічова.

«Татова колискова» є повнометражним документальним дебютом української режисерки Лесі Дяк. Світова прем’єра стрічки відбулася на Сараєвському міжнародному кінофестивалі цього року.

Маргарита Кулiчова, композиторка, продюсерка, дослідниця та співзасновниця студії саунд-дизайну, цілеспрямовано працює над розбудовою історій через звук і музику, а її докторське дослідження зосереджене на культурній дипломатії.