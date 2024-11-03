Кінофестиваль «Молодість» оголосив переможців. Гран-прі кінофестивалю «Молодість» цього року здобув фільм «Медовий місяць» режисерки Жанни Озірної. Переможниця отримала статуетку «Скіфський олень» та грошову винагороду 5 тис. доларів.

Нагадаємо, світова прем’єра фільму відбулась цього року на Венеціанському кінофестивалі.

«Медовий місяць» – дебютний повнометражний фільм української режисерки Жанни Озірної. Роман Луцький та Ірина Нірша зіграли пару 30-річних закоханих Тараса та Олі. Вони щойно придбали квартиру в передмісті і проводять першу ніч в ній, доки їх не будять вибухи за вікном. Почалось повномасштабне вторгнення й пара опиняється у пастці без електрики, води та мобільного зв’язку. Впродовж наступних днів Тарас та Оля опиняться в чорній безодні смертельної загрози.

Стрічка «Медовий місяць» створена за підтримки La Biennale Di Venezia і повністю знімалась в Україні, у Києві на початку 2024 року. Права на показ фільму в світі вже придбала лондонська міжнародна сейлз-компанія REASON8 Films. Вихід у національний прокат заплановано на 2025 рік.

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Найкращим повнометражним фільмом міжнародного конкурсу було визнано фільм «Все, що ми уявляємо як світло» режисерки Паял Кападії (Франція, Індія, Нідерланди, Люксембург). Світова прем’єра картини відбулась цього року на Каннському кінофестивалі в основному конкурсі, де фільм отримав другий за значенням приз, Гран-прі.

Переможниця отримала статуетку «Скіфський олень» та грошову винагороду 2 тис доларів.

Спеціальну відзнаку отримала стрічка «Новий рік, що так і не настав» режисера Богдана Мурешану (Румунія).

У національному конкурсі короткого метру головна нагорода дісталася фільму «Лелеки завжди повертаються додому» режисерки Ґали Козютинської.

Спеціальні відзнаки отримали:

«Додаткові сцени», режисери Роман Хімей та Ярема Малащук;

«Територія дитинства», режисерка Марина Шкрабалюк.

У цій категорії роботи оцінювало також журі Спілки кінокритиків.

Головну нагороду здобула стрічка «Додаткові сцени» режисерів Романа Хімеї та Яреми Малащука.

Спецвідзнаку отримує фільм «відеокамера sony dcr-trv265e digital8», режисер Геник Заяць.

У документальнму конкурсі головна нагорода дісталася фільму «Квіти України» режисерки Аделіни Борець (Польща, Україна).

Спеціальні відзнаки отримали:

«Проти вітру», режисерка Ваня Тернер (Греція)

«Що тобі вчора снилось, Параджанов?», режисер Фараз Фешаракі (Німеччина)

Головні нагороди студентського конкурсу отримали:

«Як метелик», режисерка Іріс Ґершон Наґар (Ізраїль)

«Бася: три короткі історії», режисер Матеуш Пєтрака (Польщі)

Спеціальні відзнаки отримали:

«Антологія річкової риби», режисерка Вєєра Ламінпаа (Фінляндія)

«Хаос, який лишився позаду», режисер Нікос Коліукос (Греція)

Переможці отримали статуетку «Скіфський олень» та грошову винагороду в сумі 2 тис. доларів.

У програмі Teen Screen, учасники якої зачіпають найважливіші теми для сучасних підлітків головну нагороду здобув фільм «Переможці» режисерки Золеен Юсеф (Німеччина).

Спеціальні відзнаки отримали:

«Маленька Джо і старий», режисер Патріс Сове (Канада)

«Джіна», режисерка Ульріке Кофлер (Австрія)

Приз глядацьких симпатій здобула картина «Мовчання устриць» режисера Маркоса Піментеля з Бразилії.

Нагадаємо, уже втретє повнометражний національний конкурс відбувався у Гамбурзі у межах фестивалю Filmfest Hamburg у Німеччині відбувся національний конкурс кінофестивалю «Молодість». «Скіфського оленя», головну нагороду фестивалю, отримала режисерка Марина Врода за фільм «Степне».