Мохаммад Расулоф отримує нагороду у Каннах

Іранський режисер Мохаммад Расулоф, який утік з Ірану після того, як його засудили до ув’язнення та побиття батогами, приїде до Києва. Він очолить журі міжнародного конкурсу кінофестивалю «Молодість», повідомляє «Суспільне Культура».

Фестиваль відбудеться у Києві з 26 жовтня по 3 листопада. 52-річний Расулоф, один із провідних іранських режисерів, отримав низку міжнародних нагород на фестивалях, хоча його фільми були заборонені в Ірані.

Спочатку Расулоф мав взяти участь у Каннському кінофестивалі 2023 року як член журі секції «Особливий погляд». Однак у липні 2022 року його заарештували після того, як він в соціальних мережах критикував репресії уряду проти демонстрантів у південно-західному місті Абадан через смертоносний обвал будівлі. У лютому 2023 року він був тимчасово звільнений з місць позбавлення волі за станом здоров'я. Проте заборона залишати країну залишилась в силі. Його картина «Насіння священного інжиру» брала участь у основному конкурсі цьогорічного Каннського кінофестивалю. Буквально напередодні прем’єри стало відомо, що що Мохаммад Расулоф зміг втекти з Ірану та уникнути в’язниці. Картину «Насіння священного інжиру» покажуть на «Молодості»у секції «Фестиваль фестивалів».

Також до складу журі міжнародного конкурсу «Молодості» увійшли:

Альберт Відершпіль, директор FILMFEST HAMBURG У 2003—2023 роках, кінознавець та кіноменеджер;

Марія Кавтарадзе, литовська кінорежисерка, володарка призу за режисуру кінофестивалю Sundance за фільм «Повільно»;

Анастасія Карпенко, українська акторка, виконавиця головної ролі у фільмі «Як там Катя?» та у серіалі «Перевізниця»

Максим Асадчий, український кінопродюсер («Довбуш», «Брати. Остання сповідь»).

До складу міжнародного конкурсу традиційно обирають дебютні фільми з усього світу.

Нагадаємо, національний конкурс кінофестивалю відбувся у Гамбурзі. У ньому змагалися шість українських фільмів.