Оголошено учасників національного повнометражного конкурсу 53-го міжнародного кінофестивалю «Молодість», який відбудеться в Києві з 26 жовтня до 3 листопада. Цьогорічний фестиваль пройде під гаслом «Кіно, що залишає сліди» й продемонструє близько 200 фільмів

Національний повнометражний конкурс «Молодості» вже втретє відбудеться у межах Filmfest Hamburg у Німеччині, який пройде з 26 вересня по 5 жовтня 2024 року.

До складу конкурсу увійшли ігрові повнометражні фільми, створені за підтримки Державного агентства України з питань кіно, 2023-2024 років:

«Редакція», режисер Роман Бондарчук;

«Сірі бджоли», режисер Дмитро Мойсеєв;

«Степне», режисерка Марина Врода;

«БожеВільні», режисер Денис Тарасов;

«Дім за склом», режисер Тарас Дронь; на головному фото

«Киснева станція», режисер Іван Тимченко.

Фільмом-закриття 53-го КМКФ «Молодість» у межах кінофестивалю в Гамбургу, стане документальна стрічка «Фрагменти льоду» Марії Стоянової. До складу журі конкурсу увійшли: продюсерка Наталія Лібет, режисерка та продюсерка Анастасія Буковська, кіноексперт Денніс Рах.

Переможець Ґран-прі за найкращий фільм міжнародної конкурсної програми отримає 5 тис. доларів США та статуетку «Скіфський олень».

Приз за найкращий фільм у кожній категорії міжнародної конкурсної програми становитиме 2 тис. доларів США, а переможці також отримають статуетки «Скіфський олень».