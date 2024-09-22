Карпатський гірський міжнародний фестиваль, який вп’яте проводили в Ужгороді, оголосив переможців. їх визначали глядачі та кінокритики, повідомляють організатори фестивалю.

Упродовж 20 – 22 вересня Карпатський кінофестиваль (CMIFF) презентував програму документальних фільмів в Ужгороді. Переможців фестивалю обирали у чотирьох номінаціях: повнометражна документальна стрічка, короткий метр, короткий ігровий конкурс та короткий метр в анімації. Цього року, окрім глядацьких призів, переможців обрало журі Спілки кінокритиків України.

Фестиваль також мав благодійну складову. За три фестивальні дні було зібрано понад 28 тис. грн на дрон. За словами організаторів, ця сума – це 1 великий 10-дюймовий дрон в повній комплектації, який вже скоро розпочне роботу.

Переможці CMIFF від глядачів

Повнометражний документальний конкурс:

«Кипарис», режисер Микола Носок (Україна), на головному фото

Короткометражний документальний конкурс:

«Що ми втратили?», режисерка Марися Нікітюк (Україна)

Короткометражний ігровий конкурс:

«Моя дівчинка», режисерка Кароліна Офелі (Франція)

Короткометражний анімаційний конкурс:

«Антеор», режисер Патріс-Жосеф Блан (Франція)

Переможці CMIFF від Спілки кінокритиків України

Повнометражний документальний конкурс:

«На своїх двох», режисер Олів’є Луї Ламбер (Франція)

Короткометражний документальний конкурс. Суспільство:

«Найцікавіший куточок у світі», режисер Робо Мігали (Словаччина)

Короткометражний документальний конкурс. Спорт:

«Повернення мами», режисер Міколай Янік (Польща)

Короткометражний ігровий конкурс:

«Вамбора», режисер Лор’є Фурньо (Франція)

Короткометражний анімаційний конкурс:

«Копита і ковзани», режисер Ігнас Мейлунас (Литва)

Спеціальна відзнака у повнометражному документальному конкурсі

«Бартка», режисер Володимир Бакум (Україна)

«Шлях лишайників», режисер Ондржей Вавречка (Чехія)

Карпатський гірський міжнародний кінофестиваль (CMIFF) – це кінофестиваль, присвячений темі гір, екології та туризму. Кінофестиваль є важливим культурним заходом на заході України, який сприяє обізнаності про стан української екології та сприяє розвитку кіноіндустрії в регіоні. За допомогою кінофестивалю вдається збирати глядачів та кінопрофесіоналів навколо теми гір та збереження природи.