Цього року Карпатський гірський міжнародний кінофестиваль пройде в Ужгороді упʼяте. Із 20 до 22 вересня буде показано 30 повних та короткометражних стрічок, присвячених горам, спорту та суспільству.

Карпатський гірський міжнародний кінофестиваль (CMIFF) – це кінофестиваль, присвячений темі гір, екології та туризму. Кінофестиваль є важливим культурним заходом на заході України, який сприяє обізнаності про стан української екології та сприяє розвитку кіноіндустрії в регіоні. За допомогою кінофестивалю вдається збирати глядачів та кінопрофесіоналів навколо теми гір та збереження природи.

«Щороку ми готуємо програму з фільмів, знятих в контексті гір чи про гори, які нам надсилають з усього світу, і кожного року вона унікальна. Наприклад, цього року ми маємо багато фокуса саме на фільмах з України про українців в Карпатах, і також ми покажемо два фільми на важливу для нас сьогодні тему адаптації й туризму в горах людей з інвалідністю. В короткометражній документальній секції про соціум ми зібрали фільми про втрати під час війни та рефлексії на неї. Таким чином цьогорічна програма розказує нам більше про нас самих, наші втрати, волю до життя та про гори, які лікують та надають сил рухатись далі», — розповів директор фестивалю, режисер Дмитро Грешко.



Фільми-переможці 2024-го року буде визначено шляхом глядацького голосування та за участі членів Спілки кінокртиків України.

До програми увійшли повнометражні документальні стрічки з України, Чехії та Франції та короткі метри різних жанрів з понад 15 країн світу. Серед них – новий фільм Марисі Нікітюк («Коли падають дерева»), переможець LINOLEUM та багато іншого.

До програми 5-го CMIFF увійшли:

Документальні повнометражні фільми:

«Бартка». Режисер Володимир Бакум (Україна, 2024, на головному фото)

«Кипарис». Режисер Микола Носок (Україна, 2024)

«Шлях лишайників». Режисер Ондржей Вавречка (Чехія, 2024)

«Спадок: Гуцульщина». Режисер Олексій Макаренко (Україна, 2024)

«Доля чи воля. Маруся». Режисер В'ячеслав Бігун (Україна, 2024)

«На своїх двох». Режисер Олів'є Луї Ламбер (Франція, 2023)

Короткометражні документальні фільми

«Дві ноги – вдвічі легше». Режисерка Тамара Суса (США, 2024)

« Довга стіна». Режисер Гарет Лі (США, 2023)

« Обіймаючи темряву». Режисерка Александра Яняк (Велика Британія, 2023)

«Вовк у крилатому костюмі». Режисер Аарон Гарсія (Австралія, 2023)

«Повернення мами». Режисер Міколай Янік (Польща, 2023)

«Сьомий напрямок». Режисери Рей Демскі, Жасмін Елліс (Німеччина, 2023)

«Рани». Режисерка Леся Дяк (Україна, 2024)

«Найкрасивіший куточок у світі». Режисер Робо Мігали (Словаччина, 2023)

«Що ми втратили?». Режисерка Марися Нікітюк (Україна, 2023)

«Люди, які продовжують жити». Режисерка Катерина Тюрина (Україна, 2024)

«Світ, що належить нам». Режисерка Надя Луї-Демарше (Канада, 2023)

Короткометражні ігрові фільми

«Моя дівчинка». Режисерка Кароліна Офелі (Франція, 2024)

«Таємниці всесвіту». Режисер Маріано Луке (Аргентина, 2024)

«Життя». Режисер Валерій Будьонний (Україна, 2024)

«Забутий бал». Режисер Гійом Перрен (Франція, 2024)

«Вамбора». Режисер Лор'є Фурньо (Франція, 2024)

«Чому ти залишив коня самого?». Режисер Фаузі Бенсайді (Марокко, Франція, 2024)

Короткометражні анімаційні фільми

«27». Режисерка Флора Анна Буда (Франція, Угорщина, 2023)

«Ромашка з ароматом чедеру». Режисерка Лізелотта Маканьйо (Франція, 2023)

«Погляди». Режисери Пітер Мартенс (Бельгія, 2023)

«Копита і ковзани». Режисер Ігнас Мейлунас (Литва, 2024)

«Антеор». Режисер Патріс-Жосеф Блан (Франція, 2024)

«Вольсоле». Режисер Ерік Бріш (Франція, 2023)

Також відбудеться позаконкурсний показ австрійського середнього метра «Походження» режисера Міхаеля Гансшмідта. Це – історія Денніса, одного з найповажніших у світі лижників-фрірайдів. Стрічка порушує питання ідентичності, повсякденного расизму та самопізнання.

Фестиваль відбудеться в Закарпатському академічному обласному театрі ляльок «Бавка».