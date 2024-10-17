Олексій Горбунов у фільмі «Малевич»

Українсько-сербсько-італійсько-швейцарська копродукція, фільм «Малевич», розповідає про яскраві сторінки із життя відомого художника-авангардиста, зачинателя супрематизму Казимира Малевича від становлення до широко публічного визнання. Українська фестивальна премʼєра стрічки відбудеться 1 листопада у межах міжнародного кінофестивалю «Молодість» у секції «Українські прем’єри». Наразі творці показали перший офіційний трейлер фільму.

Ідея фільму належить Анні Паленчук, українській продюсерці та сценаристці. У команді з режисеркою Дарією Онищенко, яка виступила режисеркою стрічки, був написаний сценарій до фільму. Продюсерками виступили Марі Каель, Анна Паленчук та Дарія Онищенко. Креативною продюсеркою – Тетяна Філевська, українська мистецтвознавиця, авторка кількох книжок про зв'язок Малевича з Україною.

Широкий прокат байопіку заплановано на весну 2025 року.

Події фільму охоплюють період ранньої творчості видатного авангардиста, уродженця Києва: від знаменитої виставки «0,10», яка стає вирішальною боротьбі з молодим конструктивістом Володимиром Татліним на шляху до визнання, до викладання у Вітебській художній школі та, зрештою, роботи в Художньому інституті, де 53-річний художник наважується відобразити голодомор, який бачив на власні очі під час експедицій до українського села, у своїх творах. У канву фільму вплетена боротьба за національну ідентичність в російсько-українській війні, що розпочалася у 2014 році. У цьому полягає одна з головних ідей стрічки: змінюються часи та політичні диктатори, проте незмінними є імперіалістські спроби росії приборкати прагнення українців до свободи.

«Для мене важливо саме пояснювати сенс, що ця війна не просто війна Путіна, а що це війна, яка триває вже декілька століть. Що це постійне бажання імперіалістичного режиму в росії знищити українську ідентичність і українську культуру. Це дуже мало хто знає з іноземців, на жаль», – ділиться Дарʼя Онищенко, режисерка та співавторка сценарію фільму.

Зйомки фільму відбувалися вже під час повномасштабного вторгнення, тоді ж автори вирішили додати більше сучасного контексту. На думку творців, сьогодні не існує напівтонів, а тому потрібно чітко розділяти «біле» та «чорне», як це було в часи самого Малевича, котрий попри загрозу арештів та гоніння.

На відміну від класичного поняття байопіку, «Малевич» не має чіткої, хронологічної структури. Стрічка складається з декількох частин, «квадратів», кожен із яких описує важливий період із життя митця, з історій та епізодів, переплетених часом. Цей прийом – ще одна відсилка до екстраординарного стилю творчості Казимира Малевича, його прагнення втекти від режиму, що обмежує його світогляд та навʼязує застарілі догми.

Головні ролі у фільмі зіграли українські актори Віталій Ажнов, Христина Федорак, Марина Кошкіна (яка здобула «Золоту Дзиґу» за головну роль у попередньому фільмі Дарʼї Онищенко «Забуті»), а також актор Олександр Новіков. Також у стрічці зіграли Олексій Горбунов та Ірма Вітовська. Епізодичні ролі зіграли актори Олександр Рудинський, Марія Рудинська, Наталія Васько, Ніна Ніжерадзе, Віктор Сарайкін та Сергій Смеян.

«Малевич» – історія провокативного митця. Навколо його знаменитого «Чорного Квадрату» до сих пір точиться багато пліток і суперечок: хтось вважає картину геніальною, хтось і по сьогодні, каже, що це бездарність. Проте, саме ця картина змінила розвиток світового художнього мистецтва.