«Медовий місяць» – дебютний повнометражний фільм української режисерки Жанни Озірної

Психологічну драму Жанни Озірної «Медовий місяць» в Україні першими побачать глядачі 53-го Київського міжнародного кінофестивалю «Молодість». Національна прем'єра стрічки виробництва кінокомпанії Toy Cinema відбудеться в межах міжнародного конкурсу, до якого увійшло 10 робіт з усього світу.

Нагадаємо, світова прем’єра картини відбулась на Венеціанському кінофестивалі.

«Медовий місяць» – дебютний повнометражний фільм української режисерки Жанни Озірної. Роман Луцький та Ірина Нірша зіграли пару 30-річних закоханих Тараса та Олі. Вони щойно придбали квартиру в передмісті і проводять першу ніч в ній, доки їх не будять вибухи за вікном. Почалось повномасштабне вторгнення й пара опиняється у пастці без електрики, води та мобільного зв’язку. Впродовж наступних днів Тарас та Оля опиняться в чорній безодні смертельної загрози.

Стрічка «Медовий місяць» створена за підтримки La Biennale Di Venezia і повністю знімалась в Україні, у Києві на початку 2024 року. Права на показ фільму в світі вже придбала лондонська міжнародна сейлз-компанія REASON8 Films. Вихід у національний прокат заплановано на 2025 рік.

Київський міжнародний кінофестиваль «Молодість» відбудеться з 26 жовтня по 3 листопада.