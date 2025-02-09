Слава Леонтьєв та Брендан Белломо

Українець Слава Леонтьєв та американець Брендан Белломо отримали премію Гільдії режисерів США (DGA Awards 2025) за фільм «Порцелянова війна» про війну в Україні, йдеться на сайті Гільдії режисерів США. Нагороду їм дісталась у категорії «Найкращі режисерські досягнення в документальному кіно». Саме у цій категорії минулого року переміг фільм Мстислава Чернова «20 днів у Маріуполі».

Фільм «Порцелянова війна» є спільною роботою українських, американських та австралійських кінематографістів. Нагадаємо, що «Порцелянова війна» також номінована на премію «Оскар» у 2025 році. Фільм вийде в український прокат у березні.

Переможці премії Гільдії режисерів США

Найкращий режисер ігрового кіно

Шон Бейкер, «Анора»

Найкращий дебютант

РаМелл Росс, «Хлопчаки з нікелю»

Найкращий режисер документального фільму

Брендан Белломо та Слава Леонтьєв, «Порцелянова війна»

Найкращий режисер драматичного серіалу

Фредерік Той, «Сьогун»

Найкращий режисер комедійного серіалу

Люсія Аньєло, «Хитрощі»

Найкращий режисер телефільму або міні-серіалу

Стівен Зелліан, «Ріплі»

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Повний список переможців дивіться на сайті гільдії.