«Порцелянова війна» отримала нагороду Гільдії режисерів США
Українець Слава Леонтьєв та американець Брендан Белломо отримали премію Гільдії режисерів США (DGA Awards 2025) за фільм «Порцелянова війна» про війну в Україні, йдеться на сайті Гільдії режисерів США. Нагороду їм дісталась у категорії «Найкращі режисерські досягнення в документальному кіно». Саме у цій категорії минулого року переміг фільм Мстислава Чернова «20 днів у Маріуполі».
Фільм «Порцелянова війна» є спільною роботою українських, американських та австралійських кінематографістів. Нагадаємо, що «Порцелянова війна» також номінована на премію «Оскар» у 2025 році. Фільм вийде в український прокат у березні.
Переможці премії Гільдії режисерів США
Найкращий режисер ігрового кіно
- Шон Бейкер, «Анора»
Найкращий дебютант
- РаМелл Росс, «Хлопчаки з нікелю»
Найкращий режисер документального фільму
- Брендан Белломо та Слава Леонтьєв, «Порцелянова війна»
Найкращий режисер драматичного серіалу
- Фредерік Той, «Сьогун»
Найкращий режисер комедійного серіалу
- Люсія Аньєло, «Хитрощі»
Найкращий режисер телефільму або міні-серіалу
- Стівен Зелліан, «Ріплі»
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