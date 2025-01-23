Церемонія вручення премії «Оскар» відбудеться попри масштабні пожежі у США. Статуетки роздадуть, як і було заплановано, 2 березня.

«Ми вшануємо Лос-Анджелес як місто мрій, продемонструвавши його красу та стійкість, а також його роль, як маяка для кінематографістів і творчих візіонерів протягом більш ніж століття. Ми будемо розмірковувати про нещодавні події, підкреслюючи силу, креативність та оптимізм, які визначають Лос-Анджелес та нашу сферу», – йдеться в офіційному повідомленні кіноакадемії.

23 січня назвали номінантів на премію. Серед них – фільм «Порцелянова війна» Брендана Беллома та Слави Леонтьєва, який розповідає про трьох митців з України. Головні герої Слава Леонтьєв, його дружина Аня Стасенко та Андрій Стефанов на початку повномасштабного вторгнення перебувають у Харкові. Попри постійні обстріли міста, вони продовжують творити. Він претендує на нагороду у категої «Найкращий повнометражний документальний фільм».

Номінанти на премію «Оскар-2025»

Найкращий фільм:

«Бруталіст»;

«Боб Ділан. Повний незнайомець»;

«Конклав»;

«Анора»;

«Дюна: Частина друга»;

«Нікелеві хлопчики»;

«П’яте вересня»;

«Емілія Перес»;

«Я досі тут»;

«Субстанція»;

«Wiked: Чародійка».

Найкращий режисер:

Жак Одіар («Емілія Перес»);

Шон Бейкер («Анора»);

Брейді Корбет («Бруталіст»);

Коралі Фаржа («Субстанція»);

Джеймс Менголд, «Боб Ділан. Цілковитий незнайомець»).

Найкраща чоловіча роль:

Едріан Броуді («Бруталіст»);

Тімоті Шаламе («Повна невідомість»);

Колман Домінго («Сінг Сінг»);

Рейф Файнс («Конклав»);

Себастіан Стен («Учень. Історія Трампа»).

Найкраща жіноча роль:

Синтія Еріво («Wiked: Чародійка»);

Карла Гаскон («Емілія Перес»);

Майкі Медісон («Анора»);

Демі Мур («Субстанція»);

Фернанда Торрес («Я все ще тут»).

Найкраща чоловіча роль другого плану:

Кіран Калкін («Справжній біль»);

Едвард Нортон («Повна невідомість»);

Гай Пірс («Бруталіст»);

Джеремі Стронг («Учень. Історія Трампа»);

Юра Борисов («Анора»).

Найкраща жіноча роль другого плану:

Аріана Гранде («Wiked: Чародійка»);

Фелісіті Джонс («Бруталіст»);

Ізабелла Росселліні («Конклав»);

Моніка Барбаро («Боб Ділан. Повний незнайомець»);

Зої Салдана («Емілія Перес»).

Найкращий оригінальний сценарій:

«Анора»;

«Бруталіст»;

«Справжній біль»;

«П'яте вересня»;

«Субстанція».

Найкращий адаптований сценарій:

«Боб Ділан. Повний незайомець»;

«Емілія Перес»;

«Конклав»;

«Нікелеві хлопчики»;

«Сінг Сінг».

Найкращий міжнародний фільм:

«Емілія Перес» (Франція);

«Дівчина зі спицею» (Данія);

«Я все ще тут» (Бразилія);

«Насіння священного інжиру» (Німеччина);

«Потік. Останній кіт на Землі» (Латвія).

Найкращий анімаційний фільм:

«Потік. Останній кіт на Землі»;

«Думками навиворіт 2»;

«Мемуари равлика»;

«Дикий робот»;

«Воллес і Ґроміт: Перната відплата».

Документальний короткометражний фільм:

«Смерть за номерами»;

«Я готовий, Страж»;

«Інцидент»;

«Інструменти серця, що б'ється»;

«Єдина дівчина в оркестрі».

Документальний повнометражний фільм:

«Щоденники чорної скриньки»;

«Іншої землі немає»;

«Порцелянова війна»;

«Саундтрек до державного перевороту»;

«Цукрова тростина».

Найкращий ігровий короткометражний фільм:

A Lien;

Anuja;

I’m not a robot;

The Last Ranger;

The man who couldn’t remain silent.

Найкраща оригінальна музика до фільму:

Фолькер Бертельман, «Конклав»;

Деніел Блумберг, «Бруталіст»;

Кріс Бауерс, «Дикий робот»;

Клеман Дюколь, Камілла, «Емілія Перес»;

Джон Павелл, «Wicked: Чародійка».

Найкраща оригінальна пісня:

El Mal, «Емілія Перес»;

The Journey, «Батальйон 6888»;

Like a Bird, «Сінг Сінг»;

Mi Camino, «Емілія Перес»;

Never too late, «Елтон Джон: Ніколи не пізно».

Найкращий звук:

«Боб Ділан. Цілковитий незнайомець»;

«Дюна: частина друга»;

«Емілія Перес»;

«Wicked: Чародійка».

Найкращі візуальні ефекти:

«Чужий: Ромул» / Alien: Romulus;

«Роббі Вільямс: Better Man»;

«Дюна: частина друга»;

«Королівство планети мавп»;

«Wicked: Чародійка».

Найкраща операторська робота:

«Бруталіст»;

«Дюна: частина друга»;

«Емілія Перес»;

«Марія»;

«Носферату».

Найкраща робота художника-постановника:

«Бруталіст»;

«Конклав»;

«Дюна: Частина друга»;

«Носферату»;

«Wicked: Чародійка».

Найкращий дизайн костюмів:

«Боб Ділан. «Боб Ділан. Повний незайомець»;

«Гладіатор ІІ»;

«Конклав»;

«Носферату»;

«Wicked: Чародійка».

Грим та зачіски:

«Інша людина»;

«Емілія Перес»;

«Носферату»;

«Субстанція»;

«Wіcked: Чародійка».

Найкращий монтаж: