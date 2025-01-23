Назвали номінатів на премію «Оскар-2025»
Церемонію переносити не будуть, а серед номінантів – фільм «Порцелянова війна»0
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Церемонія вручення премії «Оскар» відбудеться попри масштабні пожежі у США. Статуетки роздадуть, як і було заплановано, 2 березня.
«Ми вшануємо Лос-Анджелес як місто мрій, продемонструвавши його красу та стійкість, а також його роль, як маяка для кінематографістів і творчих візіонерів протягом більш ніж століття. Ми будемо розмірковувати про нещодавні події, підкреслюючи силу, креативність та оптимізм, які визначають Лос-Анджелес та нашу сферу», – йдеться в офіційному повідомленні кіноакадемії.
23 січня назвали номінантів на премію. Серед них – фільм «Порцелянова війна» Брендана Беллома та Слави Леонтьєва, який розповідає про трьох митців з України. Головні герої Слава Леонтьєв, його дружина Аня Стасенко та Андрій Стефанов на початку повномасштабного вторгнення перебувають у Харкові. Попри постійні обстріли міста, вони продовжують творити. Він претендує на нагороду у категої «Найкращий повнометражний документальний фільм».
Номінанти на премію «Оскар-2025»
Найкращий фільм:
- «Бруталіст»;
- «Боб Ділан. Повний незнайомець»;
- «Конклав»;
- «Анора»;
- «Дюна: Частина друга»;
- «Нікелеві хлопчики»;
- «П’яте вересня»;
- «Емілія Перес»;
- «Я досі тут»;
- «Субстанція»;
- «Wiked: Чародійка».
Найкращий режисер:
- Жак Одіар («Емілія Перес»);
- Шон Бейкер («Анора»);
- Брейді Корбет («Бруталіст»);
- Коралі Фаржа («Субстанція»);
- Джеймс Менголд, «Боб Ділан. Цілковитий незнайомець»).
Найкраща чоловіча роль:
- Едріан Броуді («Бруталіст»);
- Тімоті Шаламе («Повна невідомість»);
- Колман Домінго («Сінг Сінг»);
- Рейф Файнс («Конклав»);
- Себастіан Стен («Учень. Історія Трампа»).
Найкраща жіноча роль:
- Синтія Еріво («Wiked: Чародійка»);
- Карла Гаскон («Емілія Перес»);
- Майкі Медісон («Анора»);
- Демі Мур («Субстанція»);
- Фернанда Торрес («Я все ще тут»).
Найкраща чоловіча роль другого плану:
- Кіран Калкін («Справжній біль»);
- Едвард Нортон («Повна невідомість»);
- Гай Пірс («Бруталіст»);
- Джеремі Стронг («Учень. Історія Трампа»);
- Юра Борисов («Анора»).
Найкраща жіноча роль другого плану:
- Аріана Гранде («Wiked: Чародійка»);
- Фелісіті Джонс («Бруталіст»);
- Ізабелла Росселліні («Конклав»);
- Моніка Барбаро («Боб Ділан. Повний незнайомець»);
- Зої Салдана («Емілія Перес»).
Найкращий оригінальний сценарій:
- «Анора»;
- «Бруталіст»;
- «Справжній біль»;
- «П'яте вересня»;
- «Субстанція».
Найкращий адаптований сценарій:
- «Боб Ділан. Повний незайомець»;
- «Емілія Перес»;
- «Конклав»;
- «Нікелеві хлопчики»;
- «Сінг Сінг».
Найкращий міжнародний фільм:
- «Емілія Перес» (Франція);
- «Дівчина зі спицею» (Данія);
- «Я все ще тут» (Бразилія);
- «Насіння священного інжиру» (Німеччина);
- «Потік. Останній кіт на Землі» (Латвія).
Найкращий анімаційний фільм:
- «Потік. Останній кіт на Землі»;
- «Думками навиворіт 2»;
- «Мемуари равлика»;
- «Дикий робот»;
- «Воллес і Ґроміт: Перната відплата».
Документальний короткометражний фільм:
- «Смерть за номерами»;
- «Я готовий, Страж»;
- «Інцидент»;
- «Інструменти серця, що б'ється»;
- «Єдина дівчина в оркестрі».
Документальний повнометражний фільм:
- «Щоденники чорної скриньки»;
- «Іншої землі немає»;
- «Порцелянова війна»;
- «Саундтрек до державного перевороту»;
- «Цукрова тростина».
Найкращий ігровий короткометражний фільм:
- A Lien;
- Anuja;
- I’m not a robot;
- The Last Ranger;
- The man who couldn’t remain silent.
Найкраща оригінальна музика до фільму:
- Фолькер Бертельман, «Конклав»;
- Деніел Блумберг, «Бруталіст»;
- Кріс Бауерс, «Дикий робот»;
- Клеман Дюколь, Камілла, «Емілія Перес»;
- Джон Павелл, «Wicked: Чародійка».
Найкраща оригінальна пісня:
- El Mal, «Емілія Перес»;
- The Journey, «Батальйон 6888»;
- Like a Bird, «Сінг Сінг»;
- Mi Camino, «Емілія Перес»;
- Never too late, «Елтон Джон: Ніколи не пізно».
Найкращий звук:
- «Боб Ділан. Цілковитий незнайомець»;
- «Дюна: частина друга»;
- «Емілія Перес»;
- «Wicked: Чародійка».
Найкращі візуальні ефекти:
- «Чужий: Ромул» / Alien: Romulus;
- «Роббі Вільямс: Better Man»;
- «Дюна: частина друга»;
- «Королівство планети мавп»;
- «Wicked: Чародійка».
Найкраща операторська робота:
- «Бруталіст»;
- «Дюна: частина друга»;
- «Емілія Перес»;
- «Марія»;
- «Носферату».
Найкраща робота художника-постановника:
- «Бруталіст»;
- «Конклав»;
- «Дюна: Частина друга»;
- «Носферату»;
- «Wicked: Чародійка».
Найкращий дизайн костюмів:
- «Боб Ділан. «Боб Ділан. Повний незайомець»;
- «Гладіатор ІІ»;
- «Конклав»;
- «Носферату»;
- «Wicked: Чародійка».
Грим та зачіски:
- «Інша людина»;
- «Емілія Перес»;
- «Носферату»;
- «Субстанція»;
- «Wіcked: Чародійка».
Найкращий монтаж:
- «Бруталіст»;
- «Конклав»;
- «Анора»;
- «Емілія Перес»;
- «Wiked: Чародійка».