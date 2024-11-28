У прокат вийшов фільм Романа Бондарчука «Редакція». Його світова прем'єра відбулась на цьогорічному Берлінале у програмі Forum.

«Редакція» – другий ігровий повнометражний фільм Романа Бондарчука. За свій ігровий дебют, «Вулкан», режисер отримав Шевченківську премію, а його документальний фільм «Українські шерифи» був представником України у змаганні за оскарівську номінацію «найкращий міжнародний фільм».

Дія «Редакції», як і всіх інших, і ігрових, і документальних фільмів Романа Бондарчука відбувається на його рідній Херсонщині. Фільм встигли зняти до повномасштабного вторгнення, проте війна у кіно присутня дуже активно.

Насамперед тому, що фільм присвячений режисерові монтажу Віктору Ониську, який загинув наприкінці грудня 2022 року під час виконання бойового завдання. А в кадрі ми можемо побачити актора Василя Кухарського, який помер від отриманих поранень у грудні 2023.

Головний герой, Юра, біолог, що досліджує рідкісних тварин українського півдня стає свідком підпалу лісу. Він приносить матеріали до редакцій місцевих ЗМІ, проте їм не до того, але в одній із них йому пропонують роботу.

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У фільмі знімались херсонський журналіст, а нині військовий Дмитро Багненко, режисерка Жанна Озірна, актори Римма Зюбіна, Василь Кухарський, Андрій Кирильчук, драматург Максим Курочкін, блогер Сергій Іванов. Значна частина акторського складу – мешканці Херсонщини.

Роман Бондарчук розповів, що багато місць, де відбувались зйомки зараз під окупацією, деякі зруйновані, і спогад про них існує лише на екрані.

Василь Кухарський у фільмі «Редакція». (кадр з фільму)

Сценарій стрічки написали Алла Тютюнник та Дар’я Аверченко. Разом з Дар’єю Бассель, Аверченко також виступили продюсерами фільму.

Фільм говорить про українську корупцію, доводячи певні ситуації до абсурду, а його фінал відбувається після завершення бойових дій.

Гротескні персонажі та ситуації існують ніби поза часом. Здається, що герої повернулись у 90-ті, проте скоріше за все вони звідти й не виходили. Навіть верстка газет нагадує ті часи (до слова, для фільму їх верстали навмисне). Рейдерство, фінансові піраміди, перестрілки між конкурентами, тощо абсолютно занурюють глядача у минуле. Хіба що смартфони та суперечка про фемінітиви вказують на сьогодення. І ще волонтери, які впевнені, що велика війна може розпочатись у будь-яку мить. Вони ніби є тою, іншою Україною, але існує вона в андерґраунді, на жаль.

Дмитро Багненко у фільмі «Редакція». (кадр з фільму)

Якщо «Вулкан» сприймався як цілісне мистецьке явище, «Редакція» – картина не така рівна та багато у чому суперелива. Проте, без сумніву, Роман Бондарчук не просто зняв сатиру, що викриває корупцію. Він зняв гіркий та доволі злий фільм, який не дає надії. Фільм не у всьому вдалий, проте без сумніву талановитий, дотепний та такий, що зачіпає за живе. Очевидно, що він викличе чимала суперечок. Так що піти на нього у кіно точно вартує.