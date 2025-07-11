Вийшов трейлер нового мультфільму про пригоди Губки Боба
Фільм вийде у прокат у грудні 2025 року
Кінокомпанія Paramount Pictures опублікувала офіційний трейлер нового фільму «Губка Боб у кіно: У пошуках квадратних штанів». Світова премʼєра фільму запланована на 19 грудня 2025 року.
«Губка Боб і його друзі з Бікіні Боттом виходять у плавання у своїй наймасштабнішій і абсолютно новій пригоді, яку не можна пропустити», – ідеться у підписі до ролика на ютубі.
Світова премʼєра фільму запланована на 19 грудня 2025 року. В українському прокаті стрічку можна буде побачити 25 грудня.
У новому фільмі Губка Боб мріє стати справжнім героєм і вирішує довести свою відвагу містеру Крабсу, вирушаючи навздогін Летючому Голландцю, легендарному привиду-пірату. На нього чекає шалена подорож морськими глибинами, сповнена гумору, небезпек і несподіваних відкриттів. Цього разу він запливе туди, де ще не бував жоден морський губкоподібний сміливець.
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Режисером фільму став Дерек Драймон, який брав участь у проєктах «Губка Боб: Життя на суші» та «Губка Боб: Втеча Губки».