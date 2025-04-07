Спеціальні покази, вистави, концерти, тексти Сковороди та інші події у Львові, які варто відвідати.

7 квітня, понеділок

Концерт «До дня народження Квітки Цісик ‒ найкращі хіти при свічках»

На концерті прозвучать найвідоміші композиції з репертуару співачки, такі як «Черемшина», «Де ти тепер», «Коханий», «Я піду в далекі гори» та інші, виконані найкращими солістами: Оксаною Караїм, Іриною Доля, Петром Радейком, Ліліаною Раврух, Ольгою Верхоляк та вокального ансамблю «Квіти». Вони виступатимуть у супроводі відомих віртуозів інструментальної музики – ансамблю «Високий замок» та ТанцТеатру «Життя». Ведуча – Ольга Гошовська. Концерт також відбудеться і 8 квітня.

Львівська філармонія, 19:00

8 квітня, вівторок

Мюзикл «Наталка Полтавка»

«Наталка Полтавка» у версії Франківського драмтеатру та у постановці Ростислава Держипільського та Назарія Паніва – це нове прочитання першого драматичного твору нової української літератури.

Постановка переосмислює знайому історію завдяки нестандартному підходу до місця дії і абсолютно неочікуваного трактування ключових персонажів. Всі події вистави розгортаються в контексті театрального середовища, де кожен персонаж уособлює свою роль не лише в сюжеті п’єси, але й у театральному процесі.

Музика Миколи Лисенка, написана на основі п’єси Івана Котляревського, поєднує драматичну глибину літератури з величною музичною традицією.

Театр ім. Марії Заньковецької, 19:30

9 квітня, середа

Концерт «Fusion Jams: Мишко Бірченко & Євген Пугачов»

На сцені зіграють учасники Hyphen Dash (на фото) – Євген Пугачов та співзасновник Fusion Jams Мишко Бірченко. Гурт є частиною спільноти fusion jams, яка підтримує молодих музикантів та активно розвиває сучасну інструментальну музику в Україні.

Ведучий події ‒ Борис Ткачук, який забезпечить атмосферу драйву та допоможе зануритися у світ творчих експериментів.

Fusion Jams – це київська спільнота та продюсерський центр для музикантів і артистів, створений з метою об'єднати молодих музикантів і надати їм простір для співпраці та розвитку сучасної інструментальної та джазової музики. Спільнота прагне омолодити українську інструментальну культуру та розширити її вплив як на внутрішньому, так і на міжнародному рівні.

Jam Factory Art Center, 19:00

Спецпоказ українського документального фільму Nice Ladies

Спецпоказ українського документального фільму «Nice Ladies» Марії Пономарьової за участю знімальної групи. Львівські глядачі отримують змогу не тільки подивитись фільм, а ще й поспілкуватись з учасниками знімального процесу після перегляду.

Nice Ladies – харківська команда з чирлідингу, яка руйнує стереотипи про жінок старшого віку. Кожній учасниці команди – 50+, а найстаршій – 75 років. До повномасштабного вторгнення вони брали участь у різних конкурсах, змагаючись із значно молодшими дівчатами у категорії «25+», здобули титул чемпіона України, виступили на сцені «Україна має талант» і готувались підкорити Європейський чемпіонат. Але 24 лютого у їхні плани втрутилась війна. Частина команди вимушена була евакуюватись за кордон, інші залишились у рідному Харкові і продовжили тренуватись навіть під обстрілами.

«Планета кіно» Forum, 19:30

10 квітня, четвер

Концерт «Ноктюрни і полонези Шопена»

Вечір фортепіанної музики Фридерика Шопена у виконанні вихованців Львівського державного музичного ліцею імені Соломії Крушельницької.

Фридерик Шопен (на фото) є найвідомішим польським композитором у світі, а його імʼя давно стало символом фортепіанного романтизму. Музика Шопена зачаровує та підносить у світ мрій та фантазій. Та попри зовнішню витонченість й легкість у ній надзвичайно багато мудрості та глибини, що торкаються кожного слухача. Перебуваючи далеко від рідної землі композитор часто висловлював свою любов до батьківщини у фортепіанних мініатюрах, зокрема національних танцях. Всесвітньовідомі ноктюрни та полонези Шопена оживуть у виконанні юних піаністів класів Максима Лимарєва та Людмили Закопець, інтерпретації яких поєднають сталі традиції та свіже бачення цієї музики очима людей третього тисячоліття.

Львівський органний зал, 19:00

Спецпоказ фільму «Киснева станція»

Львівські глядачі отримують змогу не тільки подивитись фільм, а ще й поспілкуватись з учасниками знімального процесу після перегляду. Стрічку представлятимуть Едем Ібадуллаєв, актор Львівського театру «І люди, і ляльки» та Олена Вахрамєєва.

1980 рік, СРСР. Багаторічний політичний вʼязень Мустафа Джемілєв відбуває заслання у селищі Зирянка в радянській Якутії. Тут він працює на кисневій станції: щоденно наповнює іржаві балони киснем. Його повсякденна монотонна праця нагадує долю міфологічного Сізіфа.

«Планета кіно» Forum, 19:45

11 квітня, п’ятниця

Показ фільму «Земля Бога»

«Земля Бога» ісландського режисера Глінура Пальмасона брав участь у Каннському кінофестивалі.

Головний герой стрічки ‒ молодий данський священник на ім'я Лукас, якого відправляють в Ісландію зводити церкву, а направду встановлювати колоніальну владу. До всього ж, у нього в руках (а насправді ‒ за плечима, бо на екрані — друга половина 19 століття) ‒ фотокамера, на яку він фіксує місцевих мешканців. Рима між фотографуванням та колонізацією, рефлексії над тим, що таке «приносити цивілізацію» будь-куди, ‒ основні теми цього неймовірно красивого фільму.

Jam Factory Art Center, 18:30

12 квітня, субота

Вистава «Розмова птахів»

Театральний центр «Слово і голос» та відома співачка-актриса Наталія Половинка M збирають цілу Україну в грандіозному дійстві «Розмова птахів» (на головному фото).

Знаменита «Хорея Козацька» і Тарас Компаніченко (Київ), актриси-співачки «Слово і голос» з Наталією Половинкою (Львів), єдина в Україні лабораторія степового розспіву «Євшан-Зілля» (Запоріжжя), народний співак з Олексій Заєць (Київщина), піаніст Сергій Кудринецький (Львів), костюми Оксани Караванської – всі разом творять український бароковий сад радості: поезії «Саду Божественних Пісень» та тексти Григорія Сковороди, традиційні пісні і музика Гетьманщини, українська та європейська барокова музика й танці, канти, псальми, давні духовні напіви України.

Діють:

Наталія Половинка – співачка-актриса

Тарас Компаніченко – музикант-дослідник, воїн ЗСУ

Ансамбль старовинної музики «Хорея Козацька»

лабораторія степового розспіву «Євшан-Зілля»

Олексій Заєць – народний співак-етнограф

Сергій Кудринецький – музикант, піаніст

актриси театрального центру «Слово і голос»: Юлія Тарасович, Марія Кміть, Христина Сілівон, Анастасія Редчук, Ярослава Цетнар, Нателла Шавадзе

13 квітня, неділя

Концерт «Musique Café: Музичні ландшафти Карпат»

Це ‒ музика різних регіонів карпатських гір у звучанні автентичних інструментів. Тут можна почути традиційне звучанням теленки, фрілки, дводенцівки, зозулі, дримби, цимбал,скрипки, наю (ребра) і інших інструментів. Прозвучать вокальні та танцювальні мелоді румунів, лемків, бойків, гуцулів, молдаван, які дотепер знані серед виконавців і любителів сучасної автентичної музики, все сплітається в єдину канву цієї музичної концертної програми.

Виконавці: