Головною прем’єрою тижня є українська картина про один з епізодів російсько-української війни «Мишоловка» (на головному фото). Також у прокат виходять фільм з офіційної програми Каннського кінофестивалю та 118 картина з фільмографії Ніколаса Кейджа. Також важливою подією є вихід у прокат картини з Кілліаном Мерфі «Такі дрібниці». Прочитати про нього можна тут.

«Мишоловка»

Мишоловка, режисер – Сергій Касторних

«Мишоловка» – трилер авторства Сергія Касторних. Поранений військовий Антон опиняється в заручниках бліндажу: ворожий артилерійський обстріл спричинив обвал укріплень бліндажа, єдиний вихід заблоковано уламками та землею. Фортифікаційна споруда стає для військового пасткою. Кінострічка про особистісні межі, які готова перейти людина під час війни задля власного виживання, про мотивацію боротися навіть у безнадійній ситуації.

Автором ідеї фільму виступив сценарист Сергій Касторних («Мирний-21», «Як там Катя?», «Війна в моїй голові»). Пережитий особистий досвід за півтора роки повномасштабного вторгнення вилився в сценарій майбутнього фільму.

«Я знав не тільки про що хочу розказати історію, а й як. Кожну деталь, кожну дію, початок, фінал. Я знав все, що має відбуватись у фільмі. Вихід був тільки один – взяти і написати це», – ділиться Сергій Касторних.

Ідею підтримав продюсер Тарас Босак («Я працюю на цвинтарі», «Щедрик», «БожеВільні»).

Для усієї команди втілення цього задуму стало справжнім професійним викликом, адже зйомки в межах однієї локації з єдиним героєм у кадрі, (за винятком кількох сцен), що перебуває в центрі уваги, потребують неабиякої концентрації та візуально-композиційних рішень.

Головну роль у фільмі зіграв актор Юрій Кулініч («Королі репу», «Погані дороги»). Його партнером став справжній дресерований щур, якого для зйомок підготувала кастинг-директорка Наталія Юрчишина. Також у фільмі зіграли актори Андрій Ісаєнко, Анна Бірзул та Назар Грабар.

Саундтреком стала однойменна пісня Сергія Жадана і Євгена Турчинова, а також пісня молодої інді-поп виконавиці Povin.

Фільм було знято без жодного державного фінансування. Посприяли появі картини Командування Сухопутних військ ЗСУ та «Культурний десант». Консультації під час зйомок постійно надавали чинні військові та ветерани. Прем’єрний показ фільму відбувся на Талліннському кінофестивалі «Темні ночі» влітку 2024 року.

«Виживші. Вихід у пітьму»

Arcadian, режисер – Бенджамін Брюер

У світі, який пережив найбільш руйнівні події своєї історії, живе Пол (Ніколас Кейдж) з двома синами-підлітками. Це 15-річні близнюки ‒ схильний до роздумів та аналізу Джозеф та Томас, ризикований і дещо бунтівний. У новій реальності, де вижити вдалося не всім, головне правило – не з’являтися на вулиці вночі. Істоти, що бояться світла, прагнуть знищити людей і стають дедалі вигадливішими.

Якось Томас не повертається додому до заходу сонця. Він часто навідується до дівчини Шарлотти, що живе на сусідній фермі. Цього дня його затримка стала початком подій, які вкотре випробують родину на мужність.

Трилер є 118-м у кар’єрі актора Ніколаса Кейджа. Творцям вдалося уникнути розповсюджених кліше, знімаючи постапокаліптичний фільм, у якому головна загроза чекає на героїв уночі. До проєкту долучилися кінематографісти з Ірландії, Канади та США. Знімали у Ірландії, починаючи з листопада 2022 року.

«Шалено закохані»

L'amour Ouf, режисер – Жіль Лелюш

Чи може підліткове кохання тривати довго? Клотеру (Франсуа Сівіль) було 17, коли він познайомився з 15-річною Джекі (Адель Екзаркопулос). Дівчинка з доброї родини та син робітника заводу закохалися. Тільки-но їхні стосунки почали ставати серйознішими та глибшими, життя Клотера перевертається з ніг на голову. Він зв’язався з поганою компанією та потрапляє за грати. Усі роки ув’язнення хлопець думав лише проте, як знову буде разом зі своєю коханою.

Кримінальна драма є екранізацією книги ірландця Невілла Томпсона, яка вийшла у 1997 році. Режисером та сценаристом фільму є Жіль Лелюш, більш відомий як актор. Для нього це третя режисерська робота. Події фільму тривають упродовж кількох десятиліть, тож для музичного супроводу підібрали хіти 80-х та 90-х років. Знімали фільм у різних регіонах Франції впродовж 88 днів. Світова прем’єра картини відбулась на Каннському кінофестивалі.