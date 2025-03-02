У ніч з 2 на 3 березня вручатимуть «Оскар», нагороду, яку часом називають головною для кінематографістів. ZAXID.NET вирішив зібрати найцікавіше та найважливіші посилання про номінантів на головний приз, щоб наші читачі легко могли пригадати усе за, що стосується премії. Хоча для українців цього року увага зосереджена на категорії «Найкращий документальний фільм», адже там змагається за перемогу картина Бертрана Беломо та Слави Леонтьєва «Порцелянова війна».

За київським часом «Оскар» розпочнеться опівночі з передшоу, о 01:30 – трансляція червоної доріжки, а вже о 02:00 – церемонія нагородження. Усе це транслюватиме «Суспільному Культура», вести передшоу та коментувати церемонію буде актор та режисер Ахтем Сеітаблаєв.

Номінанти на премію «Оскар» в категорії «найкращий фільм»

Публікуємо інформацію в тому порядку, як оцінюють шанси картини експерти та букмекери (від найвищого до найнижчого). Скоріше за все, за найголовніший «Оскар» змагатимуться три картини: «Бруталіст» та «Анора». Усі інші сильно відстали, проте дива трапляються, а на «Оскарі» і поготів.

«Анора» – 31,37%

Режисер Шон Бекер, у головних ролях Майкі Медісон, Марк Ейдельштейн, Юра Борисов, 6 номінацій

Володар «Золотої пальмової гілки» Каннського фестивалю розповідіє про 25-річну Ані (Майкі Медісон), яка працює у стрип-клубі, але не любить ані своє ім'я Анора, ані свою роботу. Вона розуміє російську (завдяки бабусі-узбечці), тому саме її обирає новий клієнт Ваня (Марк Ейдельштейн). Син російського олігарха живе у великому будинку, п’є, грає у PlayStation, тринькає гроші та дуже не хоче повертатися до Росії. Пара одружується, батьки Вані вирушають до США, щоб анулювати шлюб. Поки вони летять (а де ж санкції?), дати раду із тим всім за їхнім дорученням мають вірменські гангстери та ніжний gopnik Igor (героя Юри Борисова саме так і називають у субтитрах).

За сюжетом Ваня та його батьки могли б бути ким завгодно, аби не американцями. Нічого б по суті справи не змінилось. Проте вони є росіянами, хай і зображено їх матюкливими хамами. Вони є господарями життя, яким підкорюються вірмени та перед якими зашукують американці. Дуже прикро, що Бейкер у розпал війни приводить на червону доріжку росіян.

Найбільшу огиду викликає саме gopnik, чергова ніжна та незбагненна російська душа у тілі бандита. Купа номінацій (зокрема і на «Оскар») для російського актора Юри Борисова ніби говорить: ти можеш незаконно їздити до Криму, зніматись у відвертій пропаганді – і тобі за це нічого не буде.

«Бруталіст» – 26,47%

Режисер Брейді Корбет, у головних ролях Едріен Броуді, Гай Пірс, Фелісіті Джонс, 10 номінацій

Це монументальна та брутальна (і це не про архітектурний стиль) історія угорського архітектора Ласло Тота (Едріан Броуді), єврея, який пережив Голокост. Йому вдається після війни перебратися до США, і тут він намагається збудувати нове життя. А разом із ним – велетенську споруду на замовлення мільярдера з Пенсильванії Лі Ван Бюрена (Гай Пірс). Ласло опиняється практично у безвиході, проте знаходиться замовник, який дізнається про його роботи у Старому світі.

Загалом «Бруталіст» про травми. Ті, що визначають подальше життя, і ті, які воно наносить. Корбет ставить питання, на які й сам, так виглядає, не має відповіді: чи можна їх здолати? Чи можна зібрати своє життя наново?

Фільм можна подивитись у кінотеатрах

«Конклав» – 13,73%

Режисер Едвард Бергер, у головних ролях Райф Файнс, Стенлі Туччі, Джон Літгоу, Ізабела Роселліні, 8 номінацій

Помирає Папа Римський. Конклавом, на якому буде обрано нового понтифіка, має керувати кардинал Томас Лоуренс (Рейф Файнс). Покійний Папа ніколи не сумнівався у його чесності, тож тепер на ньому лежить велика відповідальність. З усього світу до Ватикану приїжджають кардинали, кожен з яких одночасно і виборець, і потенційний кандидат. На час дії конклаву кардинали живуть ізольовано від решти світу, аби жоден сторонній вплив не змінив їхнього рішення. Однак конкуренція між ним змиває усі кордони приватності, приховані таємниці стають відомими. Скрупульозність Лоуренса не дозволяє йому заплющити очі на секрети, які спливають по мірі обговорення кандидатур.

Психологічний трилер «Конклав» знято по однойменній книзі Роберта Харріса, яка вийшла друком у 2016 році. Режисером картини став Едвард Бергер, його картина «На західному фронті без змін» отримала «Оскар» за найкращий міжнародний фільм. Основні зйомки проходили у Римі, на кіностудії Чинечитта, де знято понад 3000 фільмів, зокрема більшість картин Фелліні.

Фільм можна подивитись у кінотеатрах

«Емілія Перес» – 6,86%

Режисер Жак Одіяр, у головних ролях Карла Софія Гаскон, Зої Солдана, Селена Гомес, Адріана Пас, 13 номінацій

Адвокатку Ріту (Зої Салдана) недооцінюють на роботі, її шеф привласнює собі її заслуги. Проте її оцінив та навіть найняв лідер картелю Манітас дель Монте (Карла Софія Гаскон) для того, аби вона допомогла б йому змінити стать. У такий спосіб Манітас переслідує відразу дві мети: заховатись та здійснити давню мрію. Водночас Ріта має заховати дружину Манітаса (Селена Гомес) у безпечному місці. У тілі Емілії бандит стає благодійником, та займається пошуком зниклих безвісти, а насправді убитих картелями, людей.

Жак Одіяр, відомий соціальним кіно, отримав на Каннському кінофестивалі Гран-прі журі за «Пророка» та «Золоту пальмову гілку» за «Діпана». До слова, за «Емілію Перес» ансамбль з чотирьох актрис (Зої Салдана, Селена Гомес, Карла Софія Гаскон та Адріана Пас) отримали у Каннах нагороду за найкращу жіночу роль та приз журі.

І у випадку з «Емілією Перес» він не відмовляється від тем гострих та болючих, адже на картину його надихнула реальна історія про сотні зниклих безвісти у Мексиці людей. Проте цього разу він «одягає» стрічку у форму, якій міг би позаздрити навіть Альмодовар. І цією формою фільм просто зачаровує. Мюзикл (Одіяр називає свій фільм оперою у чотирьох діях), написали Клеман Дюколь та Камій, за лібрето відповідав сам Одіяр.

Фільм можна подивитись у кінотеатрах

«Wiked: Чародійка» – 5,88%

Режисер Джон Чу, у головних ролях Синтія Еріво, Аріана Гранде, Джефф Ґолдблюм, Мішель Єо, 10 номінацій

Фільм розповідає про ранні роки Ельфаби (Синтія Еріво), майбутньої Злої Відьми Заходу, та Глінди (Аріана Гранде-Бутера). Зеленошкіра дівчина Ельфаба вступає на навчання до університету Шиз. Її сусідкою по кімнаті стає тендітна Глінда. Різні за вдачею дівчата швидко знаходять спільну мову. На їхню дружбу чекають випробування, тож характер кожної проявиться повною мірою. Фільм вийшов через 21 рік після бродвейської прем’єри оригінального шоу. Продовження «Wicked: Чародійка» очікується у листопаді 2025 року.

Усім іншим фільмам віддають разом 15,69%, тобто їх шанси мізерні. Проте академіки вміють здивувати, тож коротко розповімо і про них.

«Боб Ділан. Цілковитий незнайомець»

Режисер Джон Менголд, у головних ролях Тімоті Шаломе, Едвард Нортон, Еллі Фаннінг, Моніка Барбаро, 8 номінацій

«Цілковитий незнайомець» розповідає про молодого Боба Ділана, охопивши лише короткий період між 1961 і 1965 роками. Нікому невідомий музикант приїжджає до Нью-Йорка, щоб зіграти у лікарні для легенди фолку Вуді Гатрі. Традиційна зав’язка переростає у традиційний розвиток сюжету – від невідомості до безмежної популярності, з конфліктами, складним особистим життям, бунтом та несамовитістю.

«Дюна: Частина друга»

Режисер Дені Вільньов, у головних ролях Тімоті Шаломе, Зендая, Хав’єр Бардем, Ребека Фергюмон, 5 номінацій

«Дюна 2» розкаже про подорож Пола Атріда та фременів. Вони мають помстися заколотникам, які знищили родину Пола. Йому доведеться обирати між коханням та боротьбою. Порівняно з першою частину, глядачі отримали більше видовищності та динаміки.

Фільм можна подивитись на Sweet.TV

Не встигли подивитися фільм у кінотеатрі? Не біда! Зі SWEET.TV прем’єри приходять до кожного додому. Насолоджуйтеся найсвіжішими кіноновинками на улюбленому дивані абсолютно легально та в найкрутішому дубляжі разом з онлайн-кінотеатром SWEET.TV.

«Субстанція»

Режисерка Коралі Фаржа, у головних ролях Демі Мур, Маргарет Кволлі, Деніс Квайд, 5 номінацій

Елізабет Спаркл (Демі Мур) – справжня суперзірка, яка веде популярне фітнес-шоу, аж допоки продюсер не вирішує знайти молодшу заміну. І тоді в житті Елізабет з’являється «Субстанція», загадковий препарат для реплікації клітин, що створює кращу версію людини. Так народжується прекрасна Сью (Маргарет Кволлі). І наслідки цього стають напрочуд непередбачуваними.

Фільм можна подивитись у кінотеатрах

«П’яте вересня»

Режисер: Тім Фельбаум, у головних ролях Пітер Сарсґаард, Джон Магаро, Бен Чаплін, Леоні Бенеш, 1 номінація

Трилер «П’яте вересня» розповідає про один із найтрагічніших моментів в історії Олімпіад. Під час Олімпіади у Мюнхені 1972 року палестинські терористи викрали ізраїльських спортсменів і більшість з них вбили. Про цю історію знято декілька відомих фільмів, серед яких, наприклад, «Мюнхен» Стівена Спілберга. Проте картина «П’яте вересня» дивиться на події з точки зору ЗМІ. І це важливий аспект трагедії, адже саме цей момент назавжди змінив підхід до висвітлення таких подій у ЗМІ.

Фільм можна подивитись у кінотеатрах

«Хлопчики з Нікеля»

Режисер Рамелл Росс, у ролях Ітан Коул Шарп, Сем Мелоун, Ная Бредлі, Онжаню Елліс, Джейс Стідвелл, 2 номінації

Фільм знято за романом Колсона Вайтгеда, який отримав Пуліцеровську премію. Головними героями є Ельмар і Терренс, які потрапляють у жахливий виправний заклад під назвою «Нікель». Вони стикаються з систематичним насиллям, спричиненим расизмом.

«Я досі тут»

Режисер Валтер Саллес, у головних ролях Фернанда Торрес, Селтон Мелу, 3 номінації

Дія фільму відбувається у Бразилії 1971 року. Життя Юніс Пайви, матері п'ятьох дітей, різко змінюється після зникнення її чоловіка, колишнього конгресмена Рубенса Пайви. Літературною основою сценарію стали мемуари Марсело Рубенса Пайви, сина головної героїні.

Щоб дізнатись більше про інші номінації, клікайте на посилання: