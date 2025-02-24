До вручення премії «Оскар» залишився лише тиждень. Ми продовжуємо розповідати про найвідомішу кінопремію світу. І цього разу поговоримо про одну з головних категорій – найкраща режисура. Цікаво, що найкращих фільмів, що претендують на головний «Оскар», може бути й десять, а от режисерів обирають лише з п’яти. Тому в цьому в списку – лише вершки.

Цього року за режисерську нагороду змагаються:

Шон Бейкер («Анора»);

Брейді Корбет («Бруталіст»);

Джеймс Менголд («Боб Ділан: Повна невідомість»);

Жак Одіар («Емілія Перес»);

Коралі Фаржа («Субстанція»).

Розповімо про кожного та кожну.

Коралі Фаржа

48-річна парижанка Коралі Фаржа – єдина жінка серед претендентів на режисерський «Оскар». На той момент, коли режисерка задумала свою тріумфальну картину, вона була зіркою, що сходить. Її «Помста» була добре прийнята критиками у 2017 році, але великого галасу не наробила.

Коралі Фаржа (фото Катерини Сліпченко)

Ще не так давно Фаржа не те щоб не готувала оскарівську промову. Вона була майже впевнена, що її «Субстанцію» ніхто не побачить. Компанія Universal, яка вклала у фільм 18 млн доларів, вирішила, що фільм не можна випустити в кінотеатрах у тому вигляді, який пропонувала режисерка. У підсумку картину випустив незалежний дистриб’ютор, і вона зібрала у прокаті 79,1 млн доларів.

«Субстанція» стала успіхом, монтаж, за який боролася Фаржа, показали на Каннському фестивалі. Картина отримала нагороду за найкращий сценарій, а потім удостоїлася статуеток на інших престижних преміях. Демі Мур, наприклад, взяла приз за найкращу жіночу роль на «Золотому глобусі». Тепер картина має п'ять номінацій на «Оскар», і майже всі – в основних категоріях. А Фаржа стала дев’ятою жінкою, яку коли-небудь номінували на премію «Оскар» за найкращу режисуру. Заради «Субстанції», повідомляє Variety, вона відмовила Marvel, коли їй пропонували зняти «Чорну вдову» зі Скарлет Йоганссон. І не прогадала.

Жак Одіяр

Найтитулованішим у компанії номінантів є 71-річний француз Жак Одіяр. Багаторазовий лауреат премії «Сезар», п'ятиразовий номінант на премію «Оскар», володар «Золотої пальмової гілки» та інших нагород Каннського фестивалю народився у сім'ї відомого французького сценариста Мішеля Одіара. Під час навчання на філологічному факультеті Жак підробляв монтажером і допомагав батькові писати сценарії. Він серйозно збирався стати викладачем літератури, але все ж таки зробив своєю справою кіно. На наше щастя.

Жак Одіяр (фото Катерини Сліпченко)

У 1994 році Одіар поставив свій перший фільм «Дивися, як падають люди», який приніс йому «Сезар». Третій його фільм, «Читай по губах», завоював «Сезар» за найкращий фільм. У 2005 Жак Одіар знімає «І моє серце завмерло» – і знову його нагороджують. У 2009 за «Пророка» він отримав Гран-прі Канн, кілька «Сезарів» та був номінований на «Золотий глобус» і «Оскар». У 2015 році кримінальна драма «Діпан» виборола «Золоту пальмову гілку» Каннського кінофестивалю.

У 2018 році його перший англомовний фільм «Брати Сістерс» отримав «Срібного лева» за режисуру. І нарешті іспаномовний мюзикл «Емілія Перес» отримав нагороду за найкращу жіночу роль у Каннах, «Золотий глобус», був названий найкращим європейським фільмом року та має 13 номінацій на «Оскар». Він має шанс перемогти і як найкращий міжнародний фільм, і як найкращий фільм.

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Шон Бекер

Для 53-річного Шона Бекера «Анора» стала наразі головним, але далеко не першим успіхом. Його знають давно як режисера, що з гумором та емпатією розповідає про мешканців соцільного дна. Він народився та виріс у Саміті, маленькому містечку на півночі Нью-Джерсі. Знімав на VHS короткометражки ще у школі, а на початку 1990-х вступив до школи мистецтв при Нью-Йоркському університеті.

Шон Бекер (фото Festival de Cannes)

Свій перший повний метр Four Letter Words про зустріч колишніх однокласників він оплатив сам. Цікаво, що кіно він зняв на обрізки плівки, що залишились від фільму Террі Ґільяма.

Перший успіх прийшов до нього із фільмом «Навиніс». Потім були «Принц Бродвея» і «Старлетка». Останній, про дружбу порноактриси та старенької жінки, потрапив до основної програми Локарно. Наступний його проєкт, «Мандарин», повністю знятий на iPhone 5S, став гітом «Санденса».

Один з найкращих фільмів Бейкера – «Проєкт „Флорида“» – став номінантом «Оскара». Комедія про порноактора «Червона ракета» потрапив до основного конкурсу Канн. І вже «Анора» принесла режисеру «Золоту пальмову гілку».

Хвацько зняте кіно викликає багато запитань, проте аж ніяк не емпатію до героїв. Можливо, Бейкер на це і не розраховував. Таке собі дотепне кіно, яке, проте, у часи російсько-української війни несе у собі певні загрози. Насамперед купа номінацій (зокрема і на «Оскар») для російського актора Юри Борисова ніби говорить: ти можеш незаконно їздити до Криму, зніматись у відвертій пропаганді – і тобі за це нічого не буде. Welcome на червоні доріжки.

Брейді Корбет

Для 36-річного Брейді Корбета номінований на 10 «Оскарів» «Бруталіст» став третім фільмом.

Брейді Корбет (фото BAFTA)

Для актора з Арізони першим гітом у кар'єрі є драма Ґрегга Аракі «Загадкова шкіра», де він зіграв школяра, який став жертвою педофіла. Пізніше Корбет знявся в «Меланхолії» Ларса фон Трієра.

Успішним став для нього 2008 рік, коли Корбет отримав кінопремію «Молодий Голлівуд» за роль Пітера у фільмі «Кумедні ігри» режисера Міхаеля Ханеке. У тому році Корбет сам став режисером, знявши короткометражний фільм Protect You + Me, відзначений заохочувальної премією на кінофестивалі «Санденс».

А за кілька років він випустив повнометражний дебют «Дитинство лідера», за який отримав дві нагороди Венеційського кінофестивалю. За свій наступний фільм «Вокс Люкс» режисер отримав номінацію на «Золотого лева».

Третій фільм Корбета «Бруталіст» виборов «Срібного лева» за найкращу режисуру. Його уже називають новою класикою Голлівуда.

Джеймс Менголд

Джеймс Менголд отримав найбільшу популярність своїми фільмами «Перерване життя» та «Переступити межу», а також «Росомаха» і «Логан» з серії «Людей Ікс».

Джеймс Менголд (фото IMDb)

Режисер не цурається жодного жанру. До свого фільму «Боб Ділан. Повна невідомість» він зняв 13 повнометражних картин. 61-річний Менголд може похизувати тим, що його картини зібрали в прокаті понад 2 млрд доларів.

Він уже має дві номінації на «Оскар» і має шанс таки його отирмати за байопік про Боба Ділана. Серед його картин – «Поїзд на Юму», «Кейт та Лео», «Ідентифікація», «Переступити межу» (історія музиканта Джонні Кеша, який з’являється і в останньому фільмі), «Ford проти Ferrari», «Росомаха: Безсмертний», «Логан».