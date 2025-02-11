Церемонія вручення премії «Оскар-2025» наближається. До 2 березня залишилось зовсім небагато, і ми продовжуємо розповідати усе найцікавіше про номінантів. Сьогодні поговоримо про акторські категорії. Що дивує (приємно та не дуже) у номінаціях за ролі першого та другого плану?

Головна жіноча роль

Іспанка Карла Софія Гаскон стала першою трансгендерною жінкою, яку номінували на «Оскар». Вона має шанс отримати нагороду за роль в «Емілії Перес» (фільм лідирує за кількістю номінацій, в нього їх 13). Її шанси на перемогу оцінювали як високі, проте акторка потрапила у низку скандалів. Спочатку вона звинуватила команду фільму «Я все ще тут» у «токсичній мові ненависті». Через це у мережі звернули увагу на її расистські висловлювання. Американська кіноакадемія ніяк не коментувала скандал. Проте цілком можливо, що ті академіки, які голосуватимуть у цій номінації, зважатимуть на них.

Карла Софія Гасконь (фото Катерини Сліпченко)

Бразильський фільм «Я все ще тут» з Фернандою Торрес може серйозно втрутитись у боротьбу. У 1986 році Торрес отримала приз Каннського кінофестивалю за найкращу жіночу роль у фільмі «Люби мене вічно чи ніколи». За гру у фільмі «Я все ще тут» 59-річна Торрес стала першою бразильською, латиноамериканською та португаломовною актрисою, яка отримала премію «Золотий глобус» за найкращу жіночу роль у драмі. Вона також є другою бразильською актрисою після своєї матері, Фернанди Монтенегру, номінованою на премію «Оскар» за найкращу жіночу роль. Цікаво, що і «Я все ще тут», і «Центральний вокзал», за який номінували Монтенегру, поставив режисер Валтер Саллес.

Проте критики вважають, що найбільше шансів перемогти у цій номінації має 62-річна Демі Мур, для якої цей «Оскар» може стати першим.

Демі Мур (фото Катерини Сліпченко)

Також у цій номінації представлена Синтія Еріво («Wiked: Чародійка») та Майкі Медісон («Анора»).

У цьогорічних номінаціях дивує відсутність таких відомих акторок, як Ніколь Кідман («Хороша погана дівчинка») та Анджеліна Джолі («Марія»). За роль в еротичній драмі Кідман отримала приз Венеційського фестивалю, а попередниці Джолі, Портман та Стюарт, номінувалися за роботу у попередніх фільмах Пабло Лоррайна (нагадаємо, «Марію» вважають третім фільмом з трилогії режисера про непересічних жінок XX століття, їй передували фільми «Джекі» та «Спенсер»).

Головна чоловіча роль

У чоловічій номінації перемогу пророкували Едріену Броуді за роль архітектора Ласло Тота у фільмі Брейді Корбета «Бруталіст». Проте авторів фільму звинуватили у використанні штучного інтелекту для того, аби зробити угорський акцент Броуді правдоподібним. Це може сильно зашкодити саме акторам.

Едріен Броуді (кадр з фільму «Бруталіст»)

Тому дуже зросли шанси Тімоті Шаламе за роль Боба Ділана у байопіку «Боб Ділан. Повна невідомість». Себастіан Стен номінований за роль молодого Трампа у сатиричному фільмі «Учень. Історія Трампа». При нинішній ситуації його нагорода стане демаршем. Також у цій номінації бачимо Колман Домінго («Сінг Сінг»). Для нього це друга поспіль номінація. Рейф Файнс («Конклав») має третю номінацію.

Жіноча роль другого плану

За найкращу жіночу роль другого плану претендують Аріана Гранде («Wiked: Чародійка»), Фелісіті Джонс («Бруталіст»), Ізабелла Росселліні («Конклав»), Моніка Барбаро («Боб Ділан. Повний незнайомець»), Зої Салдана («Емілія Перес»).

У Фелісіті Джонс ті самі проблеми, що й у Броуді, – їй може зашкодити ШІ, а Зої Салдана, найімовірніша претендентка на нагороду, може потрапити під вплив скандалів довкола фільму.

Чоловіча роль другого плану

Але головні неприємні моменти пов’язані для нас із номінацією «найкраща чоловіча роль другого плану». Серед номінантів – росіянин Юра Борисов («Анора»).

Юра Борисов у 2019 році знімався у тимчасово окупованому Криму у пропагандистському фільмі «Калашніков». За це його внесли до бази «Миротворець». «Анора» для Борисова є першим досвідом в американському кіно. Попри те, що актор зіграв «гопніка» (саме так його називають у фільмі), його персонаж має викликати у глядачів симпатію, а сама присутність актора, що порушив міжнародне право, на численних червоних доріжках легітимізує і його, і країну-агресорку в очах світу. Хоча «Анора» зібрала у прокаті лише трохи більш 31 млн доларів, вона від травневої перемоги у Каннах продовжує збирати нагороди. Проте не у цій номінації.

Кіран Калкін (фото The Golden Globe)

Тут лідером є Кіран Калкін («Справжній біль»), який у багаторазовому протистоянні з Борисовим виграє у нього (зокрема на «Золотому глобусі»). Не ясно, правда, чому у Калкіна роль другого плану, а у його партнера Джессі Айзенберга – головна (до слова, в оскарівську номінацію він так і не потрапив), але то вже таке. Аби не Борисов.

Також у цій номінації на «Оскар» претендують Едвард Нортон («Повна невідомість»), Гай Пірс («Бруталіст»), Джеремі Стронг («Учень. Історія Трампа»).

Хай переможе достойний, а ми продовжимо нашу розповідь про інші номінації.