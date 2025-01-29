Після того, як у США оголосили номінантів на премію «Оскар-2025», церемонія невідворотно наближається, адже було ухвалене рішення проводити її в будь-якому випадку. Ми зібрали в одному матеріалі основні факти та цифр, які стосуються премії.

Цифри та дати

13 номінація має «Емілія Перес» Жака Одіара. Фільм є лідером за кількістю категорій. За всю історію премії лише три фільми («Титанік», «Ла-ла ленд» та «Все про Єву») мали більшу кількість номінацій (14). Серед інших цьогорічних лідерів – «Бруталіст» та «Wiked: Чародійка», які мають по 10 номінацій, «Конклав» та «Боб Ділан: Цілковитий незнайомець» по 8.



25 номінацій має Universal, яка лідирує серед студій за кількістю номінацій. Переважно вона отримала їх завдяки фільмам «Wiked: Чародійка» (10) та «Конклав» (8).

Не встигли подивитися фільм у кінотеатрі? Не біда! Зі SWEET.TV прем’єри приходять до кожного додому. Насолоджуйтеся найсвіжішими кіноновинками на улюбленому дивані абсолютно легально та в найкрутішому дубляжі разом з онлайн-кінотеатром SWEET.TV.

169 заявок розглянула Кіноакадемія у номінації «Найкращий документальний фільм». Торік таких заявок було 167, позаминулого – 144. Серед номінантів у цій категорії – українсько-американська картина «Порцелянова війна».

2 березня відбудеться сама церемонія (за київським часом це буде ніч на 3 березня).

97-й раз Кіноакадемія нагороджуватиме найкращих за підсумками року.

Що відбудеться вперше?

Вперше церемонія буде показана у прямому ефірі на одному зі стрімінгів – за роздачею «Оскарів» можна буде стежити на Hulu.

«Оскар» вперше проведе популярний телеведучий, сценарист і комік Конан О'Брайєн. Він замінить Джиммі Кіммела, який виступав господарем двох останніх церемоній.

Починаючи з цієї церемонії, повнометражна картина може розраховувати на потрапляння в номінацію «найкращий фільм» тільки в тому випадку, якщо проєкт мав як мінімум семиденний театральний прокат щонайменше на десять з п'ятдесят найбільших американських ринків.

З 2026 року до списку нагород додасться нова категорія – найкращий кастинг.

До 2 березня ZAXID.NET розповідатиме усе найцікавіше, що стосується вручення «Оскара».